Bu gece Kadir Gecesi

Bu gece, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen ve Kurân-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi.

Bu gece, İslam inancında “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen ve Kurân-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kadir gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın bizlere ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan Kadir gecesine kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.



İşkey, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliğinin, yüce Allah’In kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen, 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberi Kur’an-ı Kerim’in indirilmiş olması olduğunu ifade etti.



İşkey, “O halde Cenâb-ı Allah’ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yıllarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz.” dedi.



İşkey, İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ederek, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi.

