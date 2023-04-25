Bu felakete kim 'dur' diyecek?

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı köyünde faaliyet gösteren Cypfruvex fabrikası, 20 yıldır bölgede çevre felaketine neden oluyor. Ancak bunu ne gören var ne de duyan



20 yıldır fabrikadan çıkan konsantre atıkları,

Fabrikadan çıkan konsantre atıklar, derenin tamamını kapsamış durumda… Ağır koku nedeniyle de dereye yaklaşmak oldukça güç…

Dört metre derinliğe sahip derede doğal şartlarda biriken su denize ulaşıyor… Ancak fabrikadan birilerinin, bu atığın denize ulaşmasını engellemek için toprak set yaptığı söyleniyor.

bagimsiz.com’a konuşan Cypfruvex Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif, Yuvacık Deresi’ne sadece ‘meyve yıkama’ sularının boşaltıldığını belirterek, “Kanala bırakılan temiz sudur. Kimyasal atıklar, tankerlerle Lefkoşa’daki arıtma tesisine gönderiliyor” dedi.

Redif, herhangi bir çevresel sorunun olmadığını ifade ederek Çevre Dairesi yetkililerinin gerekli denetlemeyi yaptığını dile getirdi.

“Fabrikamızda çıkan, kimyasal dediğimiz, kostik olarak adlandırdığımız boruları temizlemeyle ilgili kullandığımız çevreye zarar verebilecek olan sular, tankerlerle arıtmaya gönderiliyor” diyen Redif, geriye kalan suyun yer ve meyve yıkama suyu olduğunu belirtti.

Bu suyun dereye akmasının gayet normal olduğunu söyleyen Redif, “Tesisin yerleri yıkandığında çıkan suyun rengi biliniyor. Bunun halen çevreye atık olarak atıldığı aksedilerek Cypfruvex’i dövmeye çalışıyorlar” dedi.

Cypfruvex Fabrikası’nın 20 yıldır portakal konsantre atıklarını Yuvacık Deresi’ne akıtarak yarattığı çevre felaketi önlenemiyor.20 yıldır fabrikadan çıkan konsantre atıkları, Yuvacık Deresi ’ne döşenen borularla dereye akıtılıyor. Fabrikadan akıtılan sular yüzünden derenin rengi ‘turuncuya’ dönüştü, doğal yaşam da tehlikeye girdi.Fabrikadan çıkan konsantre atıklar, derenin tamamını kapsamış durumda… Ağır koku nedeniyle de dereye yaklaşmak oldukça güç…Dört metre derinliğe sahip derede doğal şartlarda biriken su denize ulaşıyor… Ancak fabrikadan birilerinin, bu atığın denize ulaşmasını engellemek için toprak set yaptığı söyleniyor.bagimsiz.com’a konuşan Cypfruvex Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif, Yuvacık Deresi’ne sadece ‘meyve yıkama’ sularının boşaltıldığını belirterek, “Kanala bırakılan temiz sudur. Kimyasal atıklar, tankerlerle Lefkoşa’daki arıtma tesisine gönderiliyor” dedi.Redif, herhangi bir çevresel sorunun olmadığını ifade ederek Çevre Dairesi yetkililerinin gerekli denetlemeyi yaptığını dile getirdi.“Fabrikamızda çıkan, kimyasal dediğimiz, kostik olarak adlandırdığımız boruları temizlemeyle ilgili kullandığımız çevreye zarar verebilecek olan sular, tankerlerle arıtmaya gönderiliyor” diyen Redif, geriye kalan suyun yer ve meyve yıkama suyu olduğunu belirtti.Bu suyun dereye akmasının gayet normal olduğunu söyleyen Redif, “Tesisin yerleri yıkandığında çıkan suyun rengi biliniyor. Bunun halen çevreye atık olarak atıldığı aksedilerek Cypfruvex’i dövmeye çalışıyorlar” dedi.