“Bu düzenle vatandaş nasıl hayatta kalacak?”

Emekli vatandaşımız Erdinç Selasiye, diyalize bağlanmak zorunda olduğu için hastaneye müracaat etmek durumunda kaldı. Üç gün boyunca ilgili doktoru bulmak için çabaladığını anlatan Selasiye, “Doktor yurt dışında olacağından iki hafta sonra gelmemi istedi. Hemen diyalize girmem gerektiğini belirttiğim zaman ise başka bir doktorun adını verdi. Fakat o doktoru da hastanede bulmak ya da telefonla ulaşmak mümkün olmadı” dedi





Murat ASLAN

Ülkemizde her geçen gün ekonomik şartların ve hayat şartlarının zorlaşması vatandaşı zora sokarken, devletin vatandaşa vermek zorunda olduğu hizmeti verememesi vatandaşları isyan ettirme noktasına getiriyor.

Gazetemize ulaşan Sağlık Bakanlığı’ndan emekli vatandaşımız Erdinç Selasiye, son günlerde yaşadığı sağlık probleminden dolayı başvurduğu Devlet Hastanesi’nde yaşadığı sıkıntıyı bizlerle paylaşarak isyan etti.

Erdinç Selasiye, uzun bir süredir böbreklerindeki sorunla uğraşmakta olduğunu belirterek “Sonunda doktorum diyalizin şart olduğunu ve daha kaliteli bir hayat sürebilmem için diyalize bağlanmam gerektiği teşhisini koydu” dedi.

Kendisinin faal ve hareketli biri olduğunu ifade eden Selasiye, haftanın 3 günü diyalize bağlanacak olma düşüncesi yeterince kötüyken önceki gün hastanede yaşadıklarının bir kez daha sisteme isyan etmekte ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Selasiye “Ben bu ülkenin sağlık sektörüne 30 küsur yıl hizmet etmiş eski bir sağlık çalışanı olarak bunca zamandır ilaçlarımı, diğer sağlık ihtiyaçlarımı hep özelde hallettim. Düzensizliği görüyor daha fazla sinirlenmemek için de bu yolu tercih ediyordum” diyerek artık sürekli diyalize bağlanmak zorunda olduğu için hastaneye müracaat etmek durumunda kaldığını belirtti.

Doktorunun yazdığı bir notla kendisini Kalp Damar bölümüne sevk ettiğini aktaran Selasiye “Üç gün boyunca bütün çabalarıma rağmen ilgili doktorlara ulaşamadım. Sonunda doktor bir arkadaşın araya girmesiyle ve dört saat Başhekimlikte bekledikten sonra bugün (dün) doktorla görüştük. Ama sayın doktorum hafta başında yurt dışında olacağından iki hafta sonra gelmemi istedi. İki hafta vaktim olmadığını teşhisi koyan doktorum hemen diyalize girmem gerektiğini ısrarla belirttiğini söylediğim zaman ise başka bir doktorun adını verdi. Fakat o doktoru da hastanede bulmak ya da telefonla ulaşmak ne mümkün” diyerek sitemini paylaştı.

Kendisinin Sağlık Bakanlığı’na 30 kusur yıl hizmet verdiğini hatırlatan vatandaşımız, şimdi de hizmet almak hakkı olduğunu, hizmet vermemiş olsa bile bir vatandaş olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak hakkı olduğunu ifade etti.

Özel bir hastaneden diyaliz hizmeti almaya kalksa bugünkü fiyatı seans başı 600 TL olduğunu söyleyen Selasiye, bunun da haftada 1,800 ayda 7,200 TL’ye denk geldiğini vurguladı. “Bu çok büyük bir meblağ hele de bu zamanda. Torunlarıma harcamam gereken bu parayı hakkım olan bir hizmeti alamadığım için özel bir hastanede harcamam bekleniyor. Yani ya çocuklarını ve torunlarını aç bırak sağlığını kurtar yada onları doyur ve öl diyorlar” dedi.

Erdinç Selasiye ne yapması gerektiğini sorgulayarak, bozulan bu düzende vatandaşın nasıl hayatta kalacağını çok merak ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

