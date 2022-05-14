Girne'nin işlek güzergahlarından birinde bulunan ve devrilmek için adeta gün sayan elektrik direği, çevre halkına korku salıyor



Girne’nin merkezinde, kaza mahkemesinin arka tarafında bulunan ve devrilmek üzere olduğu görülen elektrik direği adeta devrilmek için gün sayıyor.

Girne halkının yoğun kullandığı bir güzergah üzerinde bulunan direğin birinin üzerine düşmeden tamir edilmesi için KIB-TEK’e son bir yılda en az üç kez ihbarda bulunduğunu söyleyen Ahmet Sayın isimli vatandaş, duruma sosyal medyadan isyan etti.

Ahmet Said Sayın isimli vatandaşın paylaşımı şöyle:

“Daha önce yazmıştım . Elektrik kurumunu geçen yıl ve aylarda en az üç kez aradım. Bu direk çürüdü, bel verdi, bir gün devrilecek, nerede ise 45 derece meyillendi dedim. Notumuzu aldık beyefendi dediler ve telefonu kapadılar. Aylar geçti, değişen birşey olmadı. Burası Girne Kaza Mahkemesinin arkasıdır.

Baldöken park alanının ise doğusudur. Çok insanın geçtiği bir yerdir çünkü şehrin tam merkezidir. Gördüğünüz gibi şehri ziyarete gelen turistler ve posta, kale, müze vb. devlet kurumlarına getirilen çocuklarımızın otobüsten indirildiği alandır. Yıllardır böyledir.

Yapmayın, etmeyin. Bu direği değişin. Bir gün ansızın yıkılacak, ya insanların üstüne düşecek veyahut Elektrik akımına kapılan birileri ölecek.

KIBTEKi sahiplenmeliymişiz. Peki vatandaşı bu kurum sahipleniyor mu da halk karşılık versin?”

