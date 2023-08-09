Bu destan unutulmaz

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler Erenköy’de törenle anıldı. Törende duygulu anlar yaşandı; şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.Erenköy şehitlerini anmak ve Erenköy Direnişi'nin yıldönümünü kutlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 800-900 kişi minibüslerle kara yoluyla Erenköy'e gitti.Erenköy Şehitliği’nde saat 09:00'da başlayan törende Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli yere sahip Erenköy Direnişi'nde şehit olanlar anıldı.Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.Şehitlik Özel Defteri'nin, imzalanmasının ardından konuşmalara geçildi.Anma töreni, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlandı.Törenin ardından protokolün katılımıyla şehitlik önünde yer alan ve yenilenen "Komando" heykeli için açılış töreni yapıldı.Ardından, vatandaşlar müzeyi gezdi, Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi, çeşitli aktiviteler düzenlendi ve katılımcılara izaz ikram yapıldı.KTBK Komutan Vekili ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da, Erenköy Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Erenköy Şehitleri,Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı için vermiş olduğu milli mücadelenin mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızda olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Yurtlarını savunan Kahraman Erenköylüler vatan ve milletini imhadan kurtarmak uğruna üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak bu topraklara gelen Genç Mücahitler sizlerden sayıca ve çok üstün Rum güçlerinin yaptığı taarruzlara karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi…” desturuyla göğüslerinizi siper ederek mücadele verdiniz ve adlarınızı Türk tarihine altın harflerle yazdırdınız.Şunu biliniz ki, cesur yüreklerinizle 1964 yılında yaktığınız mücadele ateşi Kıbrıs Türkü’ne ilham ve inanç kaynağı olmuş, bu yolda geleceğe doğru sağlam ve emin adımlarla ilerleyen halkın varlığını kendi iradesiyle sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığını oluşturmada temel harcını teşkil etmiştir.Özgür bir vatan ve bağımsızlık uğruna kahramanca direnerek canlarını feda eden siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, Erenköy’de bu mücadeleyi gösteren tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuyoruz.Şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun.”Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen törende Erenköy Direnişi'ni konu alan senaryolar sergilendi.