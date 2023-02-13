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“Bu çocuklar burada mı olacaktı?”

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Adıyaman İsias otel enkazında arama- kurtarma çalışmasında yer alan Ömer Bilgen’in paylaşımı yürekleri dağladı:

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“Bu çocuklar burada mı olacaktı?”
Bilgen şunları söyledi:
“Yağmacıları tuttuk cezasını verdik. Hem de ışık hızıyla peki ya çimentoyu çalanlara ne yaptık. Kolon kesenlere ne yaptık #meleklertakımını diri diri toprağa gömenlere ne yaptık? Neden onlara ışık hızında işlem yapılamıyor? Şu fotoğrafa bakın bu çocuklar burada mı olacaktı be insafsızlar be vicdansızlar…
 
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