Bilgen şunları söyledi:
“Yağmacıları tuttuk cezasını verdik. Hem de ışık hızıyla peki ya çimentoyu çalanlara ne yaptık. Kolon kesenlere ne yaptık #meleklertakımını diri diri toprağa gömenlere ne yaptık? Neden onlara ışık hızında işlem yapılamıyor? Şu fotoğrafa bakın bu çocuklar burada mı olacaktı be insafsızlar be vicdansızlar…
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