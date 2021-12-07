Bu canlara nasıl kıydınız?

Dipkarpaz’da vahşet! Bir tarlada 4 köpek asılı halde bulundu

Dipkarpaz’da bir vatandaşın tarlasında 4 köpek asılı halde bulundu.31 Ekim’de Karpaz Bölgesi’ne ava gittiğinde köpeğini kaybeden Çağrı Zorali, Dipkarpaz’da tarlada asılı bulunan köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu iddia etti.31 Ekim günü köpeğini kaybeden Çağrı Zorali, bebekliğinden beri baktığı köpeğin, asılan 4 köpekten birinin kendisine ait olduğunu ifade ederek Dipkarpaz Polisi’ne şikayette bulundu.Daha önce Tommy isimli köpeğinin de buna benzer bir vahşetle kaybettiğini kaydeden Zorali, fotoğrafı gördükten sonra köpeğini başından, boynundaki beyaz tüylerden ve burnundan tanıdığını belirterek, Liza ismini verdiği köpeğinin henüz 9 aylık bir yavru olduğunu sözlerine ekledi.“Tek duam bunu yapan kişinin karşıma çıkması” ifadelerine yer veren Zorali, “31 Ekim’de köpeğimi av esnasında kaybettim hemen eşimi arayıp haber verdim ve sosyal medyada ilan verdik. Karpaz bölgesinde tanıdığım herkese ulaştım, 4 haftadır kaybettiğim bölgeye giderek köpeğimi aradım ama bulamadım” dedi.Köpeğine çip taktırmak için 5 Kasım’a randevu aldığını ancak kaybolduğu için götüremediğini de sözlerine ekleyen Zorali, “Liza’nın çipini daha taktırmamıştık. Kaybolduğunda boynunda yeşil zili olan bir tasma vardı. Bunu bir insan nasıl yapabilir? Bu caninin bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.