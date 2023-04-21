Bu bayramın tadı yok

Geçen yıl 150-200 TL fiyat aralığında olan baklavanın kilosu bu yıl 250-300 TL arası seyrediyor. Geçen yıl 300 TL olan bir tepsi ekmek kadayıfının fiyatı ise bu yıl 400 TL’ye fırladı

Türk Lirası’nın döviz karşısında rekor seviyelerdeki değer kaybına bağlı hayat pahalılığı karşısında alım gücü iyice düşen birçok vatandaş, bayram öncesinde alış veriş yapamadı.HALKIN SESİ’ne konuşan Lefkoşa esnafı, yaz sezonu nedeniyle satışlarda küçük bir hareketlilik olduğuna vurgu yapsa da, eski bayramlarda olan hareketliliğin bu bayramda olmadığına dikkat çekti, durumu ekonomik krize bağladı.Bayramın vazgeçilmezi tatlı satışları da bu yıl büyük düşüş yaşadı. Tatlıcılar işlerin iyi gitmediğini ifade etti.Geçen yıl 150-200 TL fiyat aralığında olan baklavanın kilosu bu yıl 250-300 TL arası seyrediyor. Geçen yıl 300 TL olan 15-20 kişilik bir tepsi ekmek kadayıfının fiyatı ise bu yıl 400 TL.Önceki bayramlara göre satışların ciddi oranda düştüğünü söyleyen tatlıcılar, “Geçen yıl insanlar bayrama 10 gün kala sipariş verirlerdi, şu an öyle bir durum yok” şeklinde konuştu.