banner875
banner885
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
33 0
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
34 0
 
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
20 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
11 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
19 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
31 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
48 0
banner878

“Bu başarıyı Maria Skoullou’ya ithaf ediyorum”

banner825
“Bu başarıyı Maria Skoullou’ya ithaf ediyorum”
Yerel seçimlerde Yenikent’ten Muhtar adayı olan gazeteci Melek Arabacıoğlu seçimi kazandı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Arabacıoğlu başarısını Kormacit'in kadın muhtar adayı Maria Skoullou'ya ithaf etti.
Arabacıoğlu'nun paylaşımı şöyle:
“Biz Yenikent İçin Hazırız diyerek 5 kadın olarak çıktığımız Muhtarlık seçimlerini önde tamamlayarak büyük bir başarı sağladık.
An itibarıyla halk tarafından seçilmiş kadın bir muhtar olarak bu başarıyı seçime katılması engellenen ve başvurusu iptal edilen, Kormacit'in kadın muhtar adayı Maria Skoullou ya ithaf ediyorum.
Biz tüm renklerimizle Kıbrısız”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.