Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerimizden Serin'in annesi Pervin Aksoy, sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı
Pervin Aksoy’un paylaşımı şöyle:
"Sensiz geçen 20. gün, annem, canım bak bahar geldi çiçekler açtı. Çiçek toplamaya giderdik, bu ahlaksızlar yüzünden şimdi elimde çiçekler mezarına gelirim. Bu ahlaksız düzende biri bana bu ölümü anlatsın?”
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