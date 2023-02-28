Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybeden öğrencilerimizden Serin'in annesi Pervin Aksoy, sosyal medya hesabından yürekleri dağlayan bir paylaşım yaptı

Pervin Aksoy’un paylaşımı şöyle:

"Sensiz geçen 20. gün, annem, canım bak bahar geldi çiçekler açtı. Çiçek toplamaya giderdik, bu ahlaksızlar yüzünden şimdi elimde çiçekler mezarına gelirim. Bu ahlaksız düzende biri bana bu ölümü anlatsın?”

