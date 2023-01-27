Bu acıya yürek dayanmaz

İskele’de önceki gün cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, Mağusa’da dün son yolculuğuna uğurlandı.
Mağusa Lala Mustafa Paşa Cami'nde ikindi namazı düzenlenen cenaze töreni, mahşeri bir kalabalıkta gerçekleşti. Reessur’u son yolculuğunda yüzlerce kişi yalnız bırakmadı.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre de katıldı.
Helin’in tabutunun üzerine Mağusa Türk Gücü forması ile gitar çalıp, şarkı söylediği grup olan Metro Çalgıcıları’nın tişörtü serildi.
Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, genç kızın katili Sefer Buğra Altundağ lanetlendi. Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra, akıl almaz cinayete isyan eden yüzlerce kişi, Helin için gözyaşı döktü.
Tabutun başından ayrılmayan annesi Zisan Saltukhan ayakta zor dururken, Zehie Helin’in sınıf arkadaşları tabuta sarılarak dakikalarca göz yaşı döktü.
Zehie Helin Reessur, Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Mağusa'da defnedildi.
Öte yandan Zehie Helin Reessur’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “küt cisimle vurmaya bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi.
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