“Bu acılar Kıbrıs Türk toplumu için çok fazla”

TDP Başkanı Atlı: “Karanlık yollarda insanlarımız can verirken, yetkili makamların ağzını bıçak açmaması nasıl dehşet verici bir utanmazlıktır?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı,

trafik kazalarının; alkol, dikkatsizlik, aşırı hız ya da dikkat dağınıklığı gibi nedenlerden meydana gelebileceği gibi yaşanan her trafik kazasında sadece bu nedenlerin öne çıkarılmasının da sorumluların sorumluluklarından sıyrılması sonucunu doğurduğuna dikkat çekti.

Atlı, “Karanlık yollarda insanlarımız can verirken, yetkili makamların ağzını bıçak açmaması nasıl dehşet verici bir utanmazlıktır?” dedi.

Mine Atlı, ülkede gerek çocukluk çağlarından itibaren aşılanması gereken trafik kültürü ve bilincinin yetersizliğinin, gerekse ülkeye özellikle trafiğin sağdan aktığı başka ülkelerden gelen yabancılarla ilgili eğitim ve denetim eksikliğinin konuşulabileceğini ancak kazalardaki başlıca nedenin mühendislik hatalarıyla dolu, karanlık, tehlikeli ve bozuk yollar olduğunu savundu.

Atlı, “Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerdeki Ulaştırma Bakanlıkları ve ilgili daireler ile Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunu ne yapacağız? Yokmuş gibi mi davranacağız? Her gün başta gençler olmak üzere insanlarımız ölürken, çocuklarını okumaya, sevdiklerini çalışmaya yollayan insanlar onların cenazelerini alırken, yetkili makamların ağzını bıçak açmaması nasıl dehşet verici bir utanmazlıktır?” diye sordu.

Mine Atlı, "trafikte sıfır can kaybı, sıfır ağır yaralanma, sıfır kalıcı sakatlık anlamına gelen” ve uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan TDP'nin “Vizyon Sıfır” projesi çerçevesinde uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan “Trafik Güvenliği Sistemi”ni oluşturduğunu hatırlattı.