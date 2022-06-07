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BRTK Müdürü Özkurt’a 2 ay hapis cezası

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BRTK Müdürü Özkurt’a 2 ay hapis cezası

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, çıkarıldığı mahkemece seçim yasaklarına uymaması gerekçesiyle 2 ay hapse mahkum edildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki onarım çalışmasının ardından törenle suyun yeniden baraja akması törenini seçim yasakları olmasına rağmen canlı yayında verdiği ve uyarılara rağmen yayını kesmediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’u 2 ay hapse mahkum etti. Özkurt ise yaptığını bir kamu yayıncılığı olduğunu ve gelen görüntünün Türkiye Cumhurbaşkanlığı üzerinden geldiğini ifade ederek, kamu yayıncılığı noktasında hatalı bir şey yapmadığını ifade etti.

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