“Böylesi Avrupa’da bile yok”

55 yıldır Almanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Zeki İlkin, tatil için geldiği ülkemizde YDÜ’yü ziyaret etti, gördüğü şaheserler karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi. İlkin, Avrupa’da birçok üniversite gezdiğini ancak YDÜ gibi çağdaş bir üniversite görmediğini söyledi

55 yıldır Almanya’da yaşayan ve uzun bir aradan sonra tatil için Kuzey Kıbrıs’a gelen Kıbrıslı Türk Zeki İlkin, Yakın Doğu Kampüsü’nü gezdi, gördüğü şaheserler karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi.

Aslen makine mühendisi olan ve dünyaca ünlü Siemens fabrikasında müdürlük görevinden emekli olan İlkin, YDÜ’nün kısa sürede olağanüstü bir hızla gösterdiği gelişimi yerinde gördü, kampüse övgüler yağdırdı.

Öncelikle Yakın Doğu Hastanesi ve hastane içerisinde yer alan sergiyi gezen Zeki İlkin ardından Yakın Doğu kampüsünde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Müzedeki eserleri büyük ilgiyle izleyen İlkin’in daha sonraki durağı YDÜ Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda sergilenen Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi oldu.

Efsanevi savaşta tarihin seyrini değiştiren İngiliz, Fransız ve Türk savaş gemilerinin gerçekçi modellerini ilk kez görme sansı yakalayan İlkin, 107 yıl önce büyük fedakarlıklarla kazanılan ve dünyada eşi benzeri olmayan bu zaferin atmosferini yaşatan sergiyi büyük ilgi ve hayranlıkla gezdi.

Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 26 gemi modelini, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserleri tek tek fotoğraflayan Zeki İlkin, gördüğü eserler karşısında çok etkilendi.

Dünyada bu eserlerin bir arada sergilendiği başka bir ülke ya da sanat galerisinin bulunmadığını dile getiren Zeki İlkin, “Bu eserlerin dünyada eşi benzeri yok. Bu kadar zengin koleksiyonun benzerlerini görebilmek için Avrupa’da 20 ülke gezmek gerekiyor” dedi.

Bu serginin ardından Yakın Doğu kampüsündeki turuna devam eden Zeki İlkin, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i test etti, ayrıca yapımı devam eden ve Kıbrıs’ın en büyük camisi olacak olan Dr. Suat Günsel Camii'ni inceledi.

Gezisinin sonunda Avrupa’da birçok üniversite gezdiğini ancak YDÜ gibi eğitim, sağlık, bilim ve kültür sanatı bir araya getiren çağdaş bir üniversite görmediğini söyleyen İlkin, sadece YDÜ’deki eserleri görmek için ülkeye binlerce turistin getirilebileceğini ifade etti.

