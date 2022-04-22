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"Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı"

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"Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı"
 
Serdar Denktaş, "Vatandaş umarım bu yaşananlardan bir ders çıkartır. Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı. Yazıklar olsun" dedi
Serdar Denktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Bir müddettir bölgeleri dolaşarak bulduğum vatandaşla sohbet ediyorum. Umutsuzluğun tetiklediği müthiş bir umursamazlık var. Siyaset dünyamız yaşattıklarıyla bu durumu körüklüyor. Uzaktan kumanda yöntemi bizi ancak buraya getirecekti ve getirdi. Vatandaş umarım bu yaşananlardan bir ders çıkartır. Böyle bir rezillik hiç yaşanmadı. Yazıklar olsun"
 
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