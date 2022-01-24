



Eski kıdemli yargıç ve avukat Tacan Reynar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Erken Genel Seçimi’ne katılım oranlarını değerlendirdi.

Tacan Reynar, KKTC siyaseti tarihinde en düşük katılımlı genel seçimi yaşandığını belirtirken, boykot çağrılarının başarılı olduğunu, Kıbrıslı Türklerin sandık demokrasisinden uzaklaştığını ifade etti.

Reynar’ın paylaşımı şu şekilde:

“KKTC tarihinin en düşük katılımlı genel seçimi !

Boykot çağrıları başarılı oldu.

K.Türkler sandık demokrasisinden uzaklaşıyor, rejim eriyor…

