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Boş koltuklara konuştu

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Boş koltuklara konuştu
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Meclis dün toplantı ancak kısa bir süre sonra vekil koltukları boşaldı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, boş Meclis koltuklarına konuştu.
“Elektrikli araçların ekonomiye etkisi ve emlak sektöründeki gelişmeler” konularında Genel Kurul’da konuşma yapan Küçük’ün kürsüye çıkmasıyla, son UBP’li vekiller de oturumun düzenlendiği salonu terk etti.
Küçük, uzun süre tek başına boş sandalyelere ve TV’ye yönelik konuşma yaptı.
 
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