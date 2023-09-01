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Boğulma tehlikesi yaşayan kaplumbağa denize bırakıldı

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Tedavisi tamamlanan 5-8 yaşlarındaki Lapidos ismi verilen yavru deniz kaplumbağası Merit Otelleri bölgesinde denize bırakıldı

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Boğulma tehlikesi yaşayan kaplumbağa denize bırakıldı
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Merit Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi (MERİTTA), boğulma tehlikesi geçiren kaplumbağayı tedavisinin ardından denize bıraktı.
düzenlenen etkinlikte denizlerdeki kirliliğin kaplumbağaların nasıl boğulma tehlikesine neden olduğu anlatıldı.
MERİTTA’da tedavisi tamamlanan 5-8 yaşlarındaki Lapidos ismi verilen yavru deniz kaplumbağası Merit Royal ve Crystal Cove Otelleri bölgesinde denize bırakıldı. Etkinliğe Lapidos’un kurtarıcısı balıkçı Fehmi Büyükkal da katıldı. Kaplumbağanın adını bölgenin Yunanca adından aldığı belirtildi.
Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, deniz kaplumbağalarının boğulma nedenlerine değindi. Kara, deniz kaplumbağalarının belirli aralıklarla su yüzeyine çıkıp nefes almaları gerektiğini, denizde herhangi bir nesneye takılmaları halinde su yüzeyine çıkamadıklarını ve ciğerlerinin su dolmaya başladığını; diğer bir sebebin ise poşet benzeri atıkları besin zannedip yutmaları olduğunu kaydetti.
Lapidos’un, Juvenil, yani cinsiyeti henüz belli olmayan, ergenlik öncesi genç bir birey olduğunu belirten Sargın Kara, küresel ısınmanın, deniz kaplumbağalarında yarattığı cinsiyet dengesizliğine de dikkat çekti. Deniz kaplumbağalarının cinsiyet oluşumlarının sıcaklığa bağlı olduğunu belirten Sargın Kara, “Yuvadaki ortalama sıcaklık 26°C’ye yaklaştıkça erkek birey oranı artarken, 32°C’ye yaklaştıkça dişi birey oranı artmaktadır. Küresel ısınmanın etkisiyle de, dişi birey sayısı artarak cinsiyet dengesizliği oluşmaktadır” dedi.
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