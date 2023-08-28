Boğazköy-Gönyeli ana yolunda kaza: 5 kişi yaralandı

Boğazköy-Gönyeli ana yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye görei bu sabah Safinaz Küçükoğlu (K-38) yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Boğazköy-Gönyeli yolunda Gönyeli istikametine doğru seyrederken yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Burhan Gül (E-29) yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gül (E-35), Pako Mabinga (E-24) Ve Raju Ahmmed'ın (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.