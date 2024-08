BM, üçlü görüşme için nabız yokluyor

BM Genel Sekreteri Guterres’in programı çok yoğun olduğundan Kıbrıs’taki liderlerle Eylül’de BM Genel Kurulu haftasında buluşmak istemediği ve bu ay içinde New York’ta üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi için tarafların ağzını yokladığı belirtildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile liderler arasında 13 Ağustos’ta New York’ta üçlü bir görüşme yapılmasına dair haberler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in bu konudaki açıklamaları dünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Görüşme Konusunda Anlaşma Yok- Tatar BM Genel Sekreteri'nin 13 Ağustos’ta New York’ta Üçlü Bir Görüşme Yapılmasına Dair Ağız Yoklamasına Olumsuz Yanıt Verdi” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, 13 Ağustos’ta New York’ta üçlü bir görüşme yapılması için anlaşmaya varılmasının imkânsız göründüğünü yazdı.

Hristodulidis’in BM’nin üçlü görüşmeyle ilgili ağız yoklaması yaptığına dair açıklamasının Cumhurbaşkanı Tatar’ın olumsuz tepkisine neden olduğunu ve Guterres’in şu an konuya bir çözüm bulması gerektiğini kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, BM’nin bu ay içinde New York’ta üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi için tarafların ağzını yokladığını öne sürdü.

En azından Kıbrıs Rum tarafından öğrenildiği üzere Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in görüşme konusunda 11, 12 veya 13 Ağustos tarihleri konusunda düşüncesinin öğrenilmek istendiğini ve Hristodulidis’in başlangıçta 12 Ağustos’ta görüşmelerini istediğini kaydeden gazete, ancak BM Genel Sekreteri'nin bahse konu tarihte müsait olmadığını ve akabinde BM’nin görüşme tarihi olarak 13 Ağustos tarihinden söz ettiğini iletti.

Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Olimpiyat Oyunlarının başlaması dolayısıyla verdiği resepsiyon çerçevesinde Paris’te yaptıkları görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres’in Hristodulidis’e, ağustos ayı içerisinde üçlü görüşme yapılmasından söz ettiğini ve olumlu bir sonuç çıkacağına dair umudunu ifade ettiğini de öne sürdü.

Hristodulidis ile Guterres’in yaptığı görüşmeden, programı çok yoğun olduğundan BM Genel Sekreteri'nin liderlerle BM Genel Kurulu haftasında buluşmak istemediğinin ortaya çıktığını ileri süren gazete, BM Genel Sekreteri'nin iki liderle görüşmek için zamana sahip olmak istediğine işaret etti.

Gazete, konunun önceki gün aldığı şekille birlikte Guterres’in adım atıp önümüzdeki hafta liderleri New York’a davet etmek veya eylüldeki iki görüşmeyle mi sınırlı kalacağı konusunda karar vermesi için “topun artık BM Genel Sekreteri'nin ayaklarında olduğunu” da vurguladı.

Hristodulidis’in geçen cumartesi akşamı “Maraş’la” ilgili yapılan etkinlikte açıklamalarda bulunduğunu anımsatan gazete, üçlü görüşme konusunda BM’nin ağız yokladığını ve kendisinin New York’a gitmeye hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis’in, “Cumhurbaşkanı Tatar’a baskı yapıp bir şekilde Tatar’ı olumlu yanıt vermeye mecbur bırakmak istediği” iddiasında bulundu.

Haberde, verilecek yanıtlarla liderlerden hangisinin görüşmeye gitmeyi ve çıkmazın ortadan kaldırılmasını ele almayı istemediğinin ortaya çıkacağı da ileri sürüldü.