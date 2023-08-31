“BM seyirci kalıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar: “Pile ve Güney Kıbrıs arasında yapılan duble yollar, üniversite alışveriş merkezleri, farklı inşaatlar var. Ara bölgelerde son yıllarda 300’den fazla mevzi, 12 km’lik bir tel örgü hattı ve bütün bunlara seyirci kalan bir BM var. BM’nin bizlerin insani maksatlar için bir yol başlatmasına bu kadar fiziki tepki göstermeleri anlam taşımıyor"”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu, çıkarlarını korumak, gelecek nesillere onurlu bir gelecek bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele verildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizleri Türk milletinden kopartacak, Avrupa Birliği içerisinde bilinmeyen bir maceraya sürükleyecek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün kaldırılarak, Türk askerinin adadan çekilmesi gibi entrikalar ve sinsi oyunlara asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Büyük zaferin tarihçesini anlatan ve Anadolu’nun topraklarının işgal edilmeye çalışmasına karşı ortaya konan direnişle tüm dünyaya Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun ispat edildiğini söyleyen Tatar, 101 yıl önce kazanılan zaferle Anadolu’nun işgalden kurtarıldığını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Atatürk ve silah arkadaşlarının verdikleri büyük ve onurlu mücadeleden ışık aldığını, mücadelenin Kıbrıslı Türkler için ilham ve güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Büyük zaferin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta verdiği destansı direnişine de ilham verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya basmasıyla, mücahitlerin kahramanlıklarıyla Doğu Akdeniz’de de bir Türk devleti olmanın mutluluğuna kavuşulduğunu kaydetti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu, çıkarlarını korumak, gelecek nesillere onurlu bir gelecek bırakmak için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele verildiğini vurguladı.

Tarihe bakıldığında Ağustos ayının zaferlerle dolu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugünün ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri günü olduğunu, tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarının gününü kutladı.

Bugün gelinen aşamada Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük ve hürriyet uğruna verdiği mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının artık federal bir zeminde değil, Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde kalıcı bir barışa ulaşılabileceğine inandığını, yeni siyasetini de bu yönde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Bizleri Türk milletinden kopartacak, Avrupa Birliği içerisinde bilinmeyen bir maceraya sürükleyecek, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün kaldırılarak, Türk askerinin adadan çekilmesi gibi entrikalar ve sinsi oyunlara asla boyun eğmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak, bağımsızlığın ve özgürlüğün çok önemli olduğunu vurguladı.

Yeni siyasetin milli bir siyaset olduğunu ve bu siyasetin temelinde iki devletli çözüm ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatanın da desteğiyle bunu tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Son günlerde Pile’de yaşanan olaylara da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllardır Pile halkının KKTC’ye kolayca ulaşabilmesi için çeşitli alternatiflerin ortaya konulduğunu, ancak hiçbir zaman olumlu yanıt alınamadığını anlattı.

Oradaki halkın refah ve mutluluğu için bir adım atıldığını, Pile yolunun başlamasıyla BM’nin fiziki güçle Kıbrıslı Türkleri engellemeye çalıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Pile ve Güney Kıbrıs arasında yapılan duble yollar, üniversite alışveriş merkezleri, çeşitli farklı inşaatlar var. Askeri makamlardan aldığım bilgiye göre, ara bölgelerde son yıllarda 300’den fazla mevzi, 12 km’lik bir tel örgü hattı ve bütün bunlara seyirci kalan bir BM var. BM’nin bizlerin insani maksatlar için bir yol başlatmasına bu kadar fiziki tepki göstermeleri anlam taşımıyor.”

BM’nin verdiği tepkinin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, en kısa zamanda yol konusundaki müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve yolun tamamlanabilmesi arzusunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en büyük isteklerinin bir anlaşmayla bütün meselelere çözüm bulmak olduğuna işaret ederek, karma köy olan Pile’de Rumlar ve Türklerin yıllardır bir arada yaşadığını, orada yaşayan Rumların BM’yi Türklerin yaptığı yol çalışması konusunda kışkırttıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır bu coğrafyadaki varlığının korunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Büyük Türk milletinin bir parçası olarak, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüzden hürriyetimize onurlu bir gelecek için yapılan bütün bu fedakarlıkları unutmadan, kimseye boyun eğmenden milletimize yakışır bir şekilde, kimsenin esaret ve boyunduruğu altına bir yaşamayı seçmeyeceğimiz için yeni siyasetten geri dönüşü olamayacak.”

