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BM Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart atandı

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BM Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart atandı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında, Stewart'ın Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun da başkanı olacağını belirtti.

Kıbrıs özel temsilciliği görevi ile Elizabeth Spehar'ın yerini alacak olan Stewart, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.  Açıklamada Stewart’ın barış, güvenlik ve uluslararası ilişkilerle ilgili 28 yıllık deneyiminde iyi bir liderlik ve yöneticilik gösterdiği de kaydedildi.

Guterres, açıklamasında, Kıbrıs’ta görev yaptığı sürede gösterdiği güçlü liderlik ve çabalardan dolayı da Elizabeth Spehar’a teşekkür etti.

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