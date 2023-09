Blueway, “Akdenizde Yeni Bir Yuva” projesi kapsamında SPOT ile işbirliği yaptı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ve Blueway Holding Ltd. arasında sahillerdeki kaplumbağa yuvalarının korunması kapsamında işbirliği protokolü imzalanmasının akabinde yuvaların korunmasına yönelik 200 adet kafes Blueway desteği ile üretildi.Haziran 2023’te başlayan ve 3 yıl geçerliliği bulunan protokol kapsamında Blueway Holding Ltd. desteği ile 200 adet kaplumbağa yuvasını koruma amaçlı özel dome kafesler üretilerek sahillere yuvalar üzerine yerleştirildi.Akdeniz bölgesi sahil şeridinde Blueway çalışanları ile birlikte sahil temizliği yapılarak yumurtlama sezonuna hazırlık yapıldı. Dome kafeslerin üretiminin tamamlanması ve yuvaların üzerine yerleştirilmesini takiben geçtiğimiz günlerde ise yavru salımı gerçekleşti.Blueway’in “Akdeniz’de Yeni Bir Yuva” adını verdiği proje hakkında konuşan Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, “Sürdürülebilirlik odağımızla, çevreye, kültüre ve sanata destek verirken, kurumsal ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde katma değer yaratarak öncülük etme vizyonunu taşıyan bir şirketiz. Blueway Holding olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızın Greenway adını verdiğimiz bir çatı altında somut adımlara dönüşmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyor, yani bütünsel bir yaklaşım ve eylem planı ortaya koyuyoruz. Greenway bir Blueway kuruluşu olup Blueway’in sürdürülebilirlik misyonu için çalışmaktadır. Bu misyon çerçevesinde ülkemizin sembollerinden olan deniz kaplumbağalarını koruma kapsamında bir projeye destek vermek amacıyla bu alanda önemli çalışmalar yapan ve uluslararası itibara sahip SPOT ile biraraya geldik. Yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan yuvaların korunmasına yönelik özel kafesler üretilmesi ihtiyacını öğrenmemizle birlikte genel ihtiyacın yüzde 50’sini Blueway olarak karşılama kararı aldık. Yuvaların üretimi devam ederken, şirket ilkelerimizi gönüllerinde taşıyan çalışanlarımız ile birlikte Akdeniz sahil şeridinde temizlik etkinliği düzenledik. Yuvaların yerleştirilmesi akabinde de yavruların denize salımı etkinliğinde yine çalışanlarımızla birlikte katıldık. Sürdürülebilir yaşama vermiş olduğumuz bu katkının en büyük ödülü; yavruların sağlıklı bir şekilde suya ulaştıklarına şahitlik ettiğimiz anlar oldu” dedi.SPOT ile yapmış oldukları bu işbirliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Özbirim, ülkemizin doğal yaşamının korunması ve sürdürülebilirliği kapsamında ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmalar nedeni ile SPOT’a teşekkür etti.Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlay Keço ise “Koruma çalışmalarımızın en önemli kısmı yuvaların tespit edilip, kafeslenmesidir. Kafesleme işlemininin amacı ise yuvayı dışarıdan gelebilecek tehditlerden korumaktır. Özellikle, her geçen gün artan insan baskısından koruyabilmek için yuvaları daha görünür kılmak zorundayız. Yuvalarımızı koruma altına almak için yepyeni 200 kafes bağışlayan sponsorumuz Greenway'e çok teşekkür ederiz. Destekleri sayesinde Akdeniz’de doğan yüzlerce yavrunun denize ulaşabilmesine yardımcı olabildik” şeklinde konuştu