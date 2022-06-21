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"Bizim için UBP defteri kapanmıştır"

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Lapta’nın sevilen muhtarı, UBP delegesi Ali Tosun’un hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Yusuf Tosun’dan UBP’ye sert tepki geldi: “Cenazemize katılmayarak bizleri onurlandırdınız”

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"Bizim için UBP defteri kapanmıştır"
Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) kendi içinden tepki geldi. 36 sene bilfiil kesintisiz muhtarlık hizmeti veren ve hayatını kaybedene kadar da muhtar olan en eski muhtar sıfatına sahip Ali Tosun için oğlu Yusuf Tosun sitem etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Tosun’un paylaşımı şu şekilde:  
“36 sene bir fiil kesintisiz muhtarlık hizmeti veren ve rahmetli olana kadar da muhtar olan KKTC’nin en eski muhtarı, UBP delegesi babamın her seçimlerde telefonunu sürekli arayan, evimizin kapısını her seçimde aşındıran tüm siyasi arkadaşlar cenazemize katılmayarak bizleri onurlandırdınız. Sakın ola bu saatten sonra da olduğumuz yere ayak basmayınız. İçinizde adam gibi adam olan Girne kaymakamı Sn. Sinan Güneş, Lapta belediye başkanı Mustafa Aktuğ , eski belediye başkanı ve babamın arkadaşı Sn. Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim sizleri bu kefeye koymuyorum . Ancak bizim için Ulusal Birlik Partisi Defteri kapanmıştır.”
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