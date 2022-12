“Bizi yine yollara dökmeyin”

Hayvan Üreticileri Naimoğluları, fiyatlarına ilişkin Tarım Bakanlığını uyardı: “Bizi yeni yıl öncesi yine yollara dökmeyin”





Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kırmızı et fiyatlarına ilişkin açıklama yaparak, Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığına birtakım eleştiriler yöneltti.

Naimoğulları, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Tarihimizde görülmemiş şekilde piyasayı denetleyemeyen marketlerde ve kasap reyonlarındaki fahiş fiyatları kontrol etmekten aciz olan tarım bakanlığı ne halse büyük bir beceriymiş gibi hayvancıyı suçlar şekilde hayvancının hayvan fiyatlarını belirlemeye kalkıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede marketlerde ve bazı kasap dükkânlarında et fiyatlarının olması gerekenden çok daha pahalı satılmasını sağlayan hayvancı mı?” diye soran Mustafa Naimoğulları, “Siz neden ikide bir hayvancının canlı hayvan fiyatına müdahale ederek sanki suçlu hayvancıymış gibi tüm halkı bu zavallı üreticinin üzerine saldırtıyorsunuz” ifadelerinde bulundu. Naimoğulları, “Sizin yapmanız gereken hem çiğ süt fiyatına hem de canlı hayvan fiyatına ikide bir müdahale edeceğinize üreticinin girdi maliyetlerini düşürerek insanların hayvancılığı bırakmamasını sağlamaktır” dedi.

“Aylardır et fiyatlarını pahalı eden marketler ve aracılardır dememize rağmen bunları denetleyecek hiçbir argümanınız yokken dişinizi ikide bir üreticiye geçirmeye çalışıyorsunuz” diyen Naimoğluları, “Siz, ısrarla maliyetin altında hayvancının sütünü ve etini elinden almak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Ayıptır, günahtır!” dedi. Naimoğluları, “Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin. Üreticiyle ‘canlı hayvan fiyatlarında anlaştık’ diye kamuoyuna yalan söylemeyiniz” dedi.

“Bu halkı soyan ve halkın sırtından haksız kazanç sağlayan grupları kontrol edeceğinize, döviz altında ezilen, zamlarla üretimi bırakma aşamasına gelen üreticiye darbe vuruyorsunuz” diyen Naimoğluları, Tarım Bakanlığını konuyla ilgili tutumunu gözden geçirmeye çağırdı. Naimoğulları, "Bizi yeni yıl öncesi yine yollara dökmeyiniz. Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı gözden geçirerek, kendinizle yüzleşiniz. Bizim sizinle alıp vereceğimiz yoktur. Bizim derdimiz üretimin içindeki on binlerce insanın geleceğidir” ifadelerini kullandı.