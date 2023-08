“Biz bu yolu yapacağız"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile yolu konusunda “Kim nasıl isterse baksın, bu yol yapılacak ve bitirilecektir" dedi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kim nasıl isterse baksın, bu yol yapılacak ve bitirilecektir.. Yıllardır diğer bütün yöntemleri denedik. Taleplerimizi ilettik. Ancak Pile Türkü için hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Yaşanan tatsız olayların hiç kimsenin talimatıyla veya emriyle yapılmadığını, tek sorumlunun çalışanları engelleyip, tahrik eden BM askerleri olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, olayın taşkınlığa gitmesinin kimse tarafından onaylanmadığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Pile-Yiğitler Yolu’na ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Ertuğruloğlu, “Bu süreçte Birlemiş Milletler’le görüşme yapılmadı, sürpriz, keyfi bir şekilde ihbarda bulunulmadan çalışmalara başlandı” yönünde iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Bunun üzerine CTP Genel Başkanı Erhürman, oturduğu yerden 'konuya ilişkin temasların yıllardır yapıldığını bildiğini, eleştirilerinin kendileri ile görüşme yapılmamasına' yönelik olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, yıllardır yapılan temaslara ilişkin “Bunca yıldır bu temaslar yapıldı da ne elde edildi? BM’nin bir niyeti vardı da biz mi engel olduk?” diye sordu.

Ertuğruloğlu, Pile köyündeki Kıbrıs Türk halkının yıllardır çektiği sıkıntılara değinerek, tüm bu süre içerisinde bu sıkıntıları BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a, öncesinde de Elizabeth Spehar’la yaptığı görüşmelerde Pile yolunu yapma yönündeki kararlılıklarını aktardığını, tüm temaslarda sıkıntılara çözüm taleplerini ilettiklerini ve taleplerin reddedildiğini söyledi.

“Bizi haklıyken haksız duruma düşürdünüz” eleştirilerine değinen Ertuğruloğlu, “Haklıyken ne kazandık” diye sordu ve haklı olunan süre boyunca Pile’deki Türk halkının sıkıntılarının devam ettiğini belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu, bu projeye haziran ayında başlayacaklarını ancak Stewart’ın görevi gereği New York’a gitmesi gerektiğini ve ardından aile meselelerinden dolayı bir süre adada olmayacağını, bu nedenle Kıbrıs’ta olmadığı süre boyunca bu projenin başlatılmamasını talep ettiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, 15 Ağustos’ta adaya dönen ve 17 Ağustos’ta kendisini ziyaret eden Stewart'ın “askeri bir amaç ve toprak çalma gibi bir niyetin olmadığının beyan edilmesi halinde, kendisinin diğer taraflarla müzakere edeceğini ve resmi bir teklifle kendisine geleceği" yönünde görüş belirttiğini söyledi.

Bunu kabul etmediğini kaydeden Ertuğruloğlu, BM ve Stewart’ın bunu yapmak için 2 buçuk ayı olduğunu ve bu süreyi kullanmadığını belirterek, şu anda yapılmaya çalışılanın ise “zamana oynamak” olduğunu belirtti.

Stewart’a “bugün başlıyoruz” dediğini ve başladıklarını kaydeden Ertuğruloğlu “Biz bu yolu yapacağız. Bunda kararlıyız” dedi.

Rum Yönetimi'nin yaptığı benzer projelere BM’nin göz yumduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, BM nezdinde Rum’un her zaman daha haklı olduğunu dile getirdi.

Ertuğruloğlu, yaşanan tatsız olayların sorumlusunun Birleşmiş Milletleri’nin askerleri olduğunu da belirtti. BM Barış Gücü askerlerinin isminde yer alan “Barış Gücü” kelimesini sorgulayan Ertuğruloğlu, Barış Gücü askerlerinin 64-74 yılları arasında ülkede olduğunu ve bu yıllarda Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı tüm sıkıntılar karşısında “biz gözlem yapmak ve rapor vermek için buradayız” dediklerini söyledi.

“Yıllardır diğer bütün yöntemleri denedik. Taleplerimizi ilettik. Ancak Pile Türkü için hiçbir şey yapılmadı” diyen Ertuğruloğlu, BM’nin bu yolu yapmaya hiçbir niyeti yokken, bugün bu yolun yapılmasına izin vereceğini ifade etti.

Bu yolun hiçbir şekilde istismar edilmeyeceğini, bunun sorumluluğunun kendilerinde olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, bu süreçte her gün BM yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Yol çalışması sırasında meydana gelen üzücü olaylardan ilk başta haberdar olmadığını, başladıktan sonra konuya ilişkin arandığını ve bilgilendirildiğini söyleyen Ertuğruloğlu, “Kim nasıl isterse baksın, bu yol yapılacak ve bitirilecektir. Bu Pile halkı için bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusu üzerine, orada meydana gelen olayların hiç kimsenin talimatıyla veya emriyle gerçekleşmediğini kaydetti. Orada çalışan insanların BM askerleri tarafından engellendiğini ve tahrik edildiğini, bunun üzerine olayın taşkınlığa gittiğini aktaran Ertuğruoğlu, bunun kimse tarafından onaylanmadığını dile getirdi.

Özuslu’nun 11 km’lik yola ilişkin ayrıntılı bilgi talep etmesi üzerine Ertuğruloğlu, İngiliz topraklarından geçmeyen yolun bir kısmının BM’nin ara bölge dediği, kendilerinin ise Türk toprağı olarak kabul ettikleri bölgede, bir kısmının ise ara bölgede yer aldığını belirtti.

Ertuğruloğlu, müzakerelerde bu topraklardaki çalışmaların BM ile istişare içerisinde yapılmasına karar verdiklerini kaydetti.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ise, BM’nin konuya ilişkin Kıbrıs Türk tarafının suçladığına ve uluslararası yasalar altında bu olayın bir suç sayılabileceğini belirttiğine işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun itibarının bir dozer operatörüne bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

Ertuğruloğlu, yol projesinde, diğer projelerde olduğu gibi sadece sivil insanların yer aldığına işaret ederek, yaşananların asla planlı olmadığını ifade etti.

“Yol yapımı devam ediyor mu” sorusunu yanıtında iyi niyeti göstermek adına çalışmalara ara verdiklerini ancak uzlaşı sağlanarak, yol yapımına devam edileceğini kaydeden Ertuğruloğlu, “Bu yol yapılacaktır, Nasıl isterseniz yorumlayın” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın yol çalışmasına “ihtilaflı bir noktadan” başlanılmasının, Kıbrıs konusuna ilişkin çözüm yönünde atılacak adımları sabote etmek amaçlı olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtında “gülünç oluyorsunuz” demesi üzerine milletvekilleri arasında karşılıklı sert tartışmalar yaşandı.

Ertuğruloğlu, başka bir soruyu yanıtında ise, orada bulunan herkesin sivil olduğunu yineleyerek, zarar verilen BM araçlarına ilişkin BM’den bir talep gelmediğini söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, yöneltilen diğer sorulara da cevap vererek, Rum tarafının bu güzergahta kontrol noktası hakkı olmadığını, Kıbrıs Türk tarafının kontrolünün sınırda olacağını, BM yetkililerinin de devriye yapabileceğini belirtti.