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Biyologlar Derneği, “Break Free From Plastic” üyesi oldu

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Biyologlar Derneği, “Break Free From Plastic” üyesi oldu
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Avrupa Ülkeleri Biyologlar Birliği (ECBA) üyesi olan Biyologlar Derneği uluslararası platformda ülkeyi temsil etmek amacıyla, plastik kullanımının yarattığı kirliliği çevre ve halk sağlığı üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefleyen uluslararası kuruluş  “Break Free From Plastic” (Plastikten Kurtul) üyesi oldu
Dernek Başkanı Hatice Benan yaptığı yazılı açıklamada, “ Derneğimizin bu platforma üye olmasının temel nedenleri arasında dünyadaki uygulamaları takip etmek, iş birliğini ve teması artırmak yanında plastik kullanımını minimize edip çevre ve halk sağlığı üzerinde kurduğu negatif baskıyı azaltmak için hem uluslararası platformda hem de ülkemiz özelinde mücadele vermektir.” ifadelerini kullandı.
 
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