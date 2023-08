Bitmeyen çile

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda izdiham hiç bitmiyor. Bölgede karşılıklı geçişlerde uzun araç kuyruğu oluşuyor

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’nda yine izdiham yaşanıyor.

Günün her saatinde yaşanan yoğunluk bölge halkının tepkisine neden oluyor. Karşılıklı geçişlerdeki yoğunluk bölgede en çok da Pile halkını mağdur ediyor.

Özellikle KKTC’de çalışan Pileliler, her gün “evlerine gitmek için” saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Yıllardır bu sorunun çözüme kavuşturulmasını bekleyen Pile halkı ise Pile-Yiğitler arasına yapılan yolun tamamlanmasını bekliyor.

Karma köy olan Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlar, Pile’ye giriş-çıkışlarda yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek, bu sorunlarına çözüm olacağını ümit ettikleri Pile-Yiğitler yolunun bir an önce insanların hizmetine sunulması beklentilerini dile getirdiler.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, “Pile halkının en büyük sıkıntısı geçiş noktaları” dedi.

Bebek, “Ana giriş kapısı, Beyarmudu giriş kapısı gerçekten sıkıntılı. Kapı genişletilsin, ek kabinler konulsun diye birkaç kez proje çalışması yapıldı. Son günlerde bunla ilgili görüşmeler hızlandı, umarım en kısa sürede sonuçlanacaktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar buradaydı, o da bu konuya bizzat dahil oldu. Önümüzdeki haftalarda kapı geçişleriyle alakalı bir toplantı yapılacak” şeklinde konuştu.

Batı kapısına ilişkin olarak ise Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek: “Batı kapısını açtığınız zaman Pile halkı Batı’dan girer ana giriş kapısından da çıkabilir, fakat şu var: yarın İngiliz ‘kapıyı kapatıyorum’ diyebilir. Oradaki sorumluluk onların. O nedenle orada sıkıntı var…”dedi.

Bebek, “Bizim yapmamız gereken Beyarmudu Sınır kapısının genişletilmesi…Mevcut olan kabinlerin ortaya alınarak, 6 giriş, 6 çıkış olması ve giriş-çıkışların hızlandırılması... İngilizlerle yaptığımız görüşmelerde… Onlarda bir köprü var onlar da köprüyü genişletecekler. Aynı anda bu çalışmalar yapılacak. Umarım bunlar da bir an önce son noktaya ulaşır. Çünkü gerçekten kangren olmuş bir sorun, yıllardır devam ediyor” dedi.

Pile’de doğup orada yaşamını sürdüren bir vatandaş, “Köyden çıkış 1.5 saat alıyor…Beyarmudu kapısına ayrı bir araç bırakıyoruz, çocuklarımızla yaya olarak geçiyoruz. Bu yapılacak yol bizim toprağımızda olacak, en azından daha rahat geçeceğiz” dedi.

İsmini vermek istemeyen İngiliz üsler bölgesinde yaşayan diğer bir vatandaş ise, “24 saat böyle kuyruk var. Sadece Pile halkı değil, biz de ara bölgede olan bizler de bu şekilde sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.