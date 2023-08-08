Bitkilerinizi yüksek sıcaklıklara karşı koruma yolları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayaman, yüksek sıcaklıkların bitkiler üzerine olumsuzluklarına dikkat çekerek, “Yüksek sıcaklık dalgasının olduğu dönemlerde yaprak uçları yanar, fazla gübre ve su verilmesi durumunda ise zarar daha fazla olur” ifadesini kullandı.Sağlıklı bitkilerin strese karşı daha dayanıklı olduklarını aktaran Erayman, yeterli bakım, su ve gölge sağlandığı sürece bitkilerin kendilerini kolayca toparlayabileceklerini belirtti.Erayman, bitkiler üzerinde yüksek sıcaklık belirtileri hakkında da konuşarak, özellikle yaprakların kıvrılması ve bükülmesi, yaprağın yüzey alanının küçülmesi, yapraklarda solma gibi belirtiler görülebileceğini anımsattı. Bu belirtiler durumunda sulamanın yeterince yapılmasının önemini işaret eden Erayman, “Bazı bitkiler aşırı gündüz sıcağında solgun görünebilirler ve sıcaklık stresine girerler ancak akşam sulanmaları durumunda kolayca toparlanırlar” dedi.Erayman, bazı bitkilerin aşırı sıcağa karşı yaprak dokularının bir kısmını feda ederek hayatta kaldıklarını da söyleyerek, bu durumda yaprak kenarlarında kuruma gerçekleştiğini kaydetti.Aşırı sıcaklardan etkilenen bitkilerin bazen çiçek ya da meyvelerini dökebileceklerini de aktaran Erayman, “Isı stresi nedeniyle birçok süs bitkisi ya çiçek açamaz ya da tomurcuklarını ve çiçeklerini kaybederler” şeklinde konuştu.Bitkilerin sıcaklık stresi altında olması durumunda hasarı azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için önerilerde bulunan Erayman, “Açık renk gölge bir bezi veya tülü geçici bir güneş gölgesi şeklinde kurun, ürünleri sabah veya akşam iyice sulamak için damla sulama kullanın; toprak sıcaklığını dengelemeye ve nemi tutmaya yardımcı olmak için 5-8 cm kalınlığında bir zemin tabakasına malç yayın” tavsiyelerinde bulundu.Erayman, bu durumda yeniden ekim yapılmaması gerektiğinin altını da çizerek, ayrıca gübre uygulamadan önce sıcak hava dalgasının geçmesini beklemenin de önemli olduğunu kaydetti.Ölü çiçeklerin temizlenmesi ve kısmen ölmüş yaprakların budanmaması önerisinde bulunan Erayman, “Her durumda, yapraklar stres altındaki bitkilerin üzerine gölge düşürerek kalan yeşil alanları doğrudan güneş ışığından koruyacak ve fotosenteze devam etmelerini sağlayacak” açıklamasında bulundu.