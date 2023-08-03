İskele bölgesinde butik otel sahibi olan Emine Sütçü, Temmuz ayında gelen 42 bin TL tutarındaki yüklü elektrik faturasına isyan etti: “Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından elektrik tarifelerine 1 Temmuz itibariyle yapılan zammın yansıdığı faturalar vatandaşların eline ulaşmaya başladı. Gelen zamlı faturalar adeta dudak uçuklattı.Asgari ücrete yapılan artış ve maaşlara yansıyan hayat pahalılığı vatandaşın kursağında kaldı. Son dönemde iğneden ipliğe yapılan zamların ardı arkası kesilmezken vatandaşı en fazla vuran elektrik faturası oldu.1 Temmuz 2023’den itibaren elektrik tarifelerinin zamlı olarak yürürlüğe girmesinin ardından ilk faturalar önceki gün itibariyle vatandaşın eline ulaşmaya başladı.Faturaların geçmiş aylara göre 3 veya 4 katına çıkması vatandaşa “el insaf” dedirtti. Öte yandan vatandaşın eline, Temmuz ayının zamlı faturası ulaşmadan, elektrik tüketim tarifelerine 31 Temmuz itibariyle bir zam daha geldi.Haziran ayında 1.61 TL olan 0-250 kw konut tarifesi 1 Temmuz itibariyle 1.93 TL’ye yükseltilirken, 1 Ağustos itibariyle de bu rakam 2.19 TL’ye ulaştı. Maktu ücret de 25 TL’den 33.50 TL’ye yükseldi.Rekor seviyedeki hayat pahalılığıyla mücadele eden ve nereden tasarruf edeceğini şaşırır duruma gelen dar gelirli vatandaş, Geçtiğimiz aylardaki faturaları ile Temmuz ayına ait faturaları arasındaki yüksek farka isyan etti.Her ayın 1’inde cep telefonlarına SMS olarak ve mail adreslerine gönderilen elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar ise gördükleri rakama inanmak istemedi.Temmuz ayına ait dönemin faturalarının bir önceki aya göre 3-4 kat daha fazla olmasına vatandaşlar sosyal medyada da tepki gösterdi.Tüketiciler, “Hava sıcaklığının rekor seviyelerde yükseldiği bir dönemde elektrik tarifelerine yapılan zam vicdansızlıktır. Sıcaktan ölmeyelim derken elektrik faturaları ile bizi öldürecekler. Kaliteli ve kesintisiz veremedikleri elektrik hizmetinin bedelini bize en ağır şekilde ödetiyorlar” sözleriyle isyanını dile getirdi.EMİNE SÜTÇÜ’NÜN İSYANIÖte yandan İskele bölgesinde butik otel sahibi olan, iş insanı Emine Sütçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Temmuz ayında gelen 42,624.96 TL tutarındaki yüklü elektrik faturasına isyan etti.Sütçü, “Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun! Güneş enerjisine de izin vermeyen bir devlet. Ne için bütün bunlar? ” ifadelerini kullandı.“Gel de bu ülkede iş yap !!!Bu rakama 2 kez 5.000 TL'lik de jeneratör yakıt parası ekleyin.. Çalışanlarınızın maaş ve sigortalarını da ödeyin ve dostlar alışverişte görsün iş yapın.Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun !!! Güneş enerjisine de izin vermeyen bir devlet. Ne için bütün bunlar..Kısacası defolun bu ülkeden demektir, bunu istiyorlar.”