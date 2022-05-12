Birinin burnu, diğerinin parmağı kırıldı

Beyarmudu’nda bir kişi, tartıştığı kişinin yüzüne yumruk atarak, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. İskele’de ise bir şahıs, aracını dükkan girişine park ettiği gerekçesiyle tartıştığı iş yeri sahibi kadının serçe parmağını kırdı





Beyarmudu’nda 43 yaşındaki isminin baş harfleri R.K. olan kişi, aralarında yaşanan tartışma sonucu, Mehmet Pınarbaşı’nın yüzüne yumruk atarak, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Beyarmudu köy girişinde, bir arazi içerisinde iş yüzünden aralarında çıkan tartışma esnasında iş arkadaşı Mehmet Pınarbaşı’nın yüzüne defalarca vurup burun kemiğinin kırılarak vahim bedensel hasara uğramasına neden olan R.K, dün Gazimağusa kaza mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, önceki gün Beyarmudu köy girişinde bir arazi içerisinde, iş yüzünden aralarında çıkan tartışma esnasında iş arkadaşı M.P’ nin yüzüne defalarca vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına ve bedensel hasara uğramasına neden olduğunu söyledi. Ayni gün zanlının tutuklandığını belirten tanık, işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine tebliğ edilen yazılı dava tebliğine “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslimi, 5 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

İSKELE

Öte yandan İskele’de ise 26 yaşındaki isminin baş harfleri M.C., bir iş yerine ait park alanı içerisinde yaşanan tartışma sonucu, Funda Pergamalı’nın sağ elini bükmek suretiyle serçe parmağını kırdı.

İskele’de “Funda Garden Çiçekçilik” isimli işletmenin park yerinde, aracı işletmenin yan giriş kısmına park ettiği gerekçesi ile kendisi ile tartışan Funda Pergamalı’nın sağ elini bükerek serçe parmağının kırılmasına neden olmakla suçlanan M.C, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, zanlının, 10 Mayıs 2022 tarihinde, saat 19.00 raddelerinde, İskele’de, “Funda Garden Çiçekçilik” isimli işletmenin park yerinde, dükkanın yan giriş kısmına park ettiği gerekçesi ile kendisi ile tartışan işletme sahibi Funda Pergamalı’nın sağ elini büktüğünü ve serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu anlattı. Tanık polis, zanlının daha sonra olay yerinde bulunan kadının babasına küfür ettiğini ve koluna vurarak darp ettiğini söyledi.

Zanlı ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek amacıyla teminata bağlandı.



