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"Birçok hekim vekil oldu, sağlıkla ilgili yasalar yapılmadı"

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"Birçok hekim vekil oldu, sağlıkla ilgili yasalar yapılmadı"
"Birçok hekim vekil oldu, sağlıkla ilgili yasalar yapılmadı"
 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, bugüne kadar KKTC Meclis’inde birçok hekimin görev aldığını ancak sağlık alanında yasaların olmadığına değindi.
Onbaşı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Bir zümresel özeleştiri; 1985-2022 yılları arasında KKTC Meclisi'nde en az 29 hekim ve 3 diş hekimi milletvekilliği yapmıştır. Bazıları cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, sağlık bakanı, çalışma bakanı olarak görev almışlardır.
SONUÇ:
- huzur evi yasası(1989/ 5 sayfa 13 madde)
- yaşlı bakım evi yasası yok
- yaşlı hakları yasası yok
- hasta hakları yasası yok
- kamu hekimleri yasası yok
- yataklı tedavi kurumları yasası(değişiklik) yok
- sağlıkta şiddet yasası yok
- malpraktis yasası yok
- yoğun bakım yönetmeliği yok
- palyatif bakım yönetmeliği yok
- 112 acil sağlık hizmetleri yönetmeliği/yasası yok"
 
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