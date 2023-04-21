Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları

Dini bayramlarının belkide en önemli Kıbrıslı Geleneği olan 'Fırın Yakmak' artık tarihe karışıyor. Kıbrıslı geleneklerin azalmaya başlaması hayatta yok olması bir yana; aşırı pahalılık da bayra arifelerinde ''Çörek ve pilavuna pişirmeyi'' unutuyor

Kıbrıs'ın geleneksel mutfak kültüründe köy fırınları çok önemli bir yere sahiptir. Bu fırınlar özellikle bayram zamanlarında çörek, bitta ve ekmek yapmak için yakılır. Hamurlar yoğrulur, lezzetler tek tek köy fırınlarında pişirilir, mis gibi kokular etrafı sarardı.Şimdilerde halen birçok köyde bu geleneği sürdüren aileler olsa da eskisi gibi her evde maalesef fırınlar çörek ve bayram yemeği için yakılamıyor.