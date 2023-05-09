“Bir yıldır ilaçlarımıza ulaşamıyoruz”

Thalassaemia hastaları, sürekli olarak kullanmak zorunda oldukları ve hayat kalitelerini arttıran ilaçlarına bir yıldır ulaşmakta zorluk çektiklerini vurguladı

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü, nedeniyle, Thalassaemia Derneği Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, en büyük sıkıntılarının ilaç eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli Meclis önünde yaptığı konuşmasında, basın açıklamalarını Meclis önünde yapma sebeplerinin seslerini duyurma çabası olduğunu ifade etti.

Beşevlerli, bugünü gülerek ve mutlu olarak kutlamaya fırsatlarının olmadığını çünkü sürekli olarak kullanmak zorunda oldukları ve hayat kalitelerini arttıran ilaçlarına 1 yıldır ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Pandemiden beri sürekli gazetelerde kronik hastaların ilaçlarının ülkeye geldiğini okuduklarını ancak aylardır talasemi hastalarının ilaçlarının geldiği bilgisini alamadıklarını anlatan Beşevlerli, sosyal hayatlarını kaliteli şekilde sürdürmek için bu ilaçlara ihtiyaçları olduğunu, çoğunun bu ilaçları özel eczanelerden alacak maddi gücünün bulunmadığını belirtti.

Beşevlerli, devlet yetkililerine de seslenerek, kan bağışı konusunda destek istedi ve kampanya düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ülkede 16 yıldır hiçbir talasemi hastasının istihdam edilmemesini eleştiren Beşevlerli, “Biz bu ülkede 150 talasemi hastasıyız bu insanlara sahip çıkıp ilaç bulmak veya istihdam sağlamak çok zor olmamalı” dedi.

Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Ahmet Varoğlu da, yapısal sorunları kritik seviyeye ulaşan Talasemi Merkezi için gerekli tadilatın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Varoğlu, tadilatı tamamlanıncaya kadar taşınacakları yerin de, talasemililerin tedavi alabilmeleri için güvenli ve uygun bir yer olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından okunan derneğin basın bildirisinde özetle şöyle denildi:

“Yurt dışından ülkemize gelen talasemili ve orak hücreli kişilerin sayısında ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Sağlık sisteminin mevcut durumu da göz önünde bulundurulduğunda, zaten ülkemizde yetersiz tedavi alan kişilerin haricinde ülkeye gelen kişilerin de yetersiz tedavi almalarına sebebiyet vermektedir. Bunun yanında, yurt dışından gelip ülkemizde çocuk sahibi olan kişiler, hiç talasemi veya orak hücre taşıyıcılığı testini bilmedikleri için yeni talasemili veya orak hücreli doğumlar meydana gelmektedir. Bunun için yurt dışından gelip, ülkemizde ikamet edecek kişilerin talasemi ve orak hücre taşıyıcılık testlerinin zorunlu hale getirilmesinin artık bir mecburiyet olduğu kanaatindeyiz.

Dünya genelinde talasemili doğumları sıfıra indirerek gösterdiğimiz başarı maalesef geride kalmıştır. Ülkemizde yeni talasemili doğumlar başlamıştır. Bu konuda radikal önlemlerin alınması, uzun vadede talasemili doğumlarda ciddi artış yaşanmaması için bir gerekliliktir”

