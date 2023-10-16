Bir yılda 37 bin 423 hasar dosyası

Ülkede bulunan toplam 230 bin sigortalı aracın 92 bini kasko sigortalı. Son bir yıl içerisinde meydana gelen kayıtlı hasar dosyasının adeti 37 bin 423 iken hasar yapan kişi sayısı ise 31 bin 594 oldu

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, ülkemizde artan trafik kazaları neticesi oluşan karşı hasarlarda vatandaşı korumak adına maddi hasar limitinin 300 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltildiğini kaydetti.

Çukurovalı, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalar için özel araçlarda 8 Milyon TL, ticari araçlarda ise 15 Milyon TL manevi tazminat talebi bulunduğunu ifade etti.

Sadece zorunlu araç sigorta primlerinin geçen aya göre yeniden ayarlandığını vurgulayan Çukurovalı, kasko araçlarda ve diğer tüm sigorta türlerinde ise prim oranlarının aynı kaldığının altını çizdi.

Çukurovalı, ülkede toplam 230 bin sigortalı araç bulunduğunu belirtti. Çukurovalı, bunların 92 bininin kasko sigortalı olduğunu ve kasko araç sayısının geçmiş yıllara göre arttığını söyledi.

Araçların kaporta ve boya fiyatlarının arttığını, yedek parçaların ithal olduğu için dövizin yükselmesi ve piyasa fiyat kontrolü yapılmaması nedeniyle kasko fiyatlarının yükseldiğini kaydeden Çukurovalı, kaza sonrası aracın tamirinin çok yüksek meblağlara mal olduğunu söyledi.

Çukurovalı, bu nedenle bunu görüp yaşayan vatandaşların araçlarını ve evlerini sigorta güvencesi altına aldığına dikkat çekti.

Bir araç farının en ucuz fiyatının 10 bin TL, dikiz aynasının 60 bin TL olduğunu ifade eden Çukurovalı, bu nedenle sigortanın tam da asgari ücretle çalışan vatandaşların ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yıllarca biriktirerek alınan bir ev veya arabanın beklenmedik bir anda hasara uğraması sonucunda dar gelirli vatandaşların yeniden ev veya araba almasının çok zor bir olay olduğunu anlatan Çukurovalı, sigortanın fertlerin, kurum ve kuruluşların ihtiyacı ve güvencesi olduğunu aktardı.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları son günlerde artarak devam ettiğini ifade eden Çukurovalı, günahsız canların yitirildiğini söyledi.

“Ülkedeki sigorta sektörü olarak var olan hasarsızlık tüzüğünü günün koşullarına göre güncellenerek uygulamaya koyduk” diyen Çukurovalı, burada tüzüğün esas amacının kaza yapanlara yüksek prim uygulayarak dikkatli araç sürmeye teşvik etmek olduğunu dile getirdi.

Çukurovalı bu sayede kaza yapmayan sürücülere düşük prim uygulayarak adeta bir ödül verildiğinin de altını çizdi.

Bu tüzüğün Sigorta Bilgi Merkezi tarafından uygulamaya konulduğunu vurgulayan Çukurovalı, tüm kaza yapan sürücülerin poliçelerini yenilerken, sigorta şirketi fark etmeksizin önemli bir prim artışıyla yenilemek zorunda olduğunu anlattı.

Çukurovalı, son bir yıl içerisinde meydana gelen kayıtlı hasar dosyasının adeti 37 bin 423 iken hasar yapan kişi sayısının ise 31 bin 594 olduğunu söyledi.

6 bin civarı sürücünün birden fazla hasar yaptığını, on binlerce sürücünün hiç hasar yapmadığını belirten Çukurovalı, hasar yapmayan sürücülerin hak ettikleri indirimin sigorta primlerine yansıtılacağını vurguladı. İklimlerin değişmeye başlamasıyla birlikte yağışların kısa süreli ve çok şiddetli olduğunu, bunun da bazı zamanlarda mülklere zarar verebildiğini belirten Çukurovalı, yüksek sıcaklıkların ise yangın olasılıklarını artırdığını kaydetti.

Çukurovalı, bu nedenle konutları ve iş yerlerini sigortayla güvence altına almanın şart olduğunu dile getirdi.

Çukurovalı, “Sahip olduğumuz değerlerin binde ikisi civarı prim ödeyerek tüm birikimlerimizi sigorta teminatı altına alabiliriz” ifadelerine yer verdi.





