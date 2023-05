“Bir öğretmen, okulu ve öğrencisi için daha ne yapabilir?”

Demokrasi Ortaokulu öğretmenlerinden Candan Koç, okullarda yokluktan neler yapılabildiğini anlattı

32 yıldır öğretmenlik mesleğini yapan, Demokrasi Ortaokulu öğretmenlerinden Candan Koç, okullarda yokluktan neler yapılabildiğini anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Candan Koç'un paylaşımı şöyle:

"Ben 32 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 10 yıl özel, 22 yıldır devletteyim.

Çok uzun zamandır görev yaptığım Demokrasi Ortaokulu'ndanım. Yaklaşık 20 yıldır bu güzel okuldayım. Bana göre çok güzel çünkü pırıl pırıl çocuklarımız, sadece derste değil tam gün çocukların hayatında olmaya çalışan öğretmen arkadaşlarım ve canla başla çalışan ailemiz gibi olan çalışanlarla beraberim. Okulumuz surları içinde çocuklarımızın yürüyebileceği mesafede olduğu için bu bölgeden çocukların geldiği bir okul. Velilerimiz çok yoğun ve uzun saatler çalıştıkları için çocuklar bizim için sadece öğrenci değil, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla okul ya da okul dışı iletişimde olduğumuz yavrular. Hayatlarında çok problemler var, bazılarında çok yokluk. Okul Aile Birliğimiz çok zor koşullarda toplanıyor. Çoğu zaman sadece müdür ve öğretmenler katılıyor akşamüstü yapılan toplantılara. Yeterli maddi yardım olmadığından okula gelen müdürlerimiz adeta yoktan var edip, okul ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyor. Binamız çok eski. Yine de kendi imkânlarıyla, daha doğrusu aldığımız yardımlarla sürekli pencere, kapı tamiri, boya yapıyoruz. Benim eşim mobilya ve reklam işi yaptığından dolayı okulun 40 yıllık zar zor okunan tabelalarını, öğretmen odasının içini, dolaplarını, kendi oturacağım masayı, çocuklara bahçede oturacakları bankları yaptırdım. Okulda bozulan her şeyle eğer yapabilirsek öğretmen arkadaşlarım koşturur, sadece birini çağırıp masrafı engelleriz belki diye. Hemen hemen hepimizin arabasına evine öğrencilerimiz binmiştir ve gelmiştir çünkü bir yere gidilecekse taşımacılık pahalıdır. 4-5 araba gideriz. Eğer çocuklar kaza geçirirse okulda, hastaneye götürürüz çünkü bazen ailelerin gelme olasılığı olmaz. Hatta eve geliriz hastaneden sonra, eve bırakmayız yalnız kalmalarını istemeyiz. Tüm öğretmenler olarak kitabı olmayana kitap, çantası, ayakkabısı olmayana ayakkabı, çanta, harçlığı, kıyafeti olmayana her şekilde yardımcı oluruz. Ders saatleri dışında, eğer evlerinde çok büyük sorunları varsa evlerine gideriz, yardımcı olabilir miyiz diye. Kaç yıldır sporda birinciyiz. Beden öğretmenlerimizin saat limiti olmadan çalışmalarından ve fedakârlığından dolayı. Birinci geliriz, yurtdışına gidilecekse yine öğretmenler iş başındadır, çocuklar hiçbir şeyden mahrum kalmasın diye. Okulumuzda kapalı spor salonu yok, kapalı bir yerimiz yok özel günleri kutlamak ya da toplanmak için. Sınavlara girmek isteyen öğrencilere kurs ayarlarız. Her cumartesi okul kendi yarattığı bütçeden onlara yemek verir. Her hafta bir öğretmen 30 kişiye. Mesela bu hafta ben ve ailem 3 tepsi fırın makarnası yaptırıyoruz. Sınıflarımızda teknolojik doğru düzgün çalışan hiçbir şey yok. Akıllı tahtalarımız bazen çalışır bazen çalışmaz. Klimalarımız, bütçe bulduğumuz zaman servis yapılır. Kapılar, pencereler zarar görürse yardım bulursak tamir edilir. Pandemiden beri 7/24 çocuklarımız bize ulaşabilir. Çok zor durumda olanlara rutin bir şekilde gıda yardımı yaptık okul olarak. Kimsenin haberi yok. Büyük felaket olan depremden sonra okula gelen depremzede öğrencilerimize yasadıkları evlere gittik, ders saatleri dışında, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, hala çalışıyoruz. Okul dışında onları yaşadıkları felaketten biraz uzaklaştırmak için aktivitelere, spora yazdırdık. Sadece kendi okulum değil eminim ki tüm okullar, ders dışı zamanlarda öğrencilere ulaşmak, destek olmak için canla başla uğraşıyordur. Duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Bir öğretmen okulu ve öğrencisi için daha ne yapabilir, bilmiyorum. Okullarda yokluktan neler yapılabilindiğini ben kendi okulumda, 40 kişilik kadromuzla görüyorum ve gurur duyuyorum. Yani birkaç saat daha çalışmak çalışmamak değil sorun. Sorun, devletin açığını ne zamana kadar öğretmenler kapatacak ve neden hiçbir zaman öğretmenler takdir görmeyecek? Bir bilirkişi gelsin, bir yılda okulumda müdürümün ve öğretmen arkadaşlarımın sadece kendi çabalarıyla ve özverileriyle neler başardığını görsün, sonra konuşsun.