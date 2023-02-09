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Bir öğrencimizin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Bir öğrencimizin daha cansız bedenine ulaşıldı
Adıyaman Isias Otel'in enkazında süren arama kurtarma çalışmalarında bir öğrencimizin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Konuyla ilgili Başbakanlık şu açıklamayı yaptı:
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan birinin daha cansız bedenine ulaşmış bulunuyoruz. Evladımıza Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."
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