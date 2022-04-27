Bir müdürün gözyaşları

Önce sipariş edilen kıyafetler yetişmedi ardından gelen kıyafetlerde beden sorunu yaşandı. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Boyoğlu, öğrencileri için gözyaşı döktü

Girne 23 Nisan İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını tören kıyafetlerinde art arda yaşanan sorunlar nedeniyle okul üniformaları ile yapma kararı aldı.27 Nisan'da yapılacağı açıklanan kutlamalar için pazartesi günü alınan kıyafetler ise, uygun bedenlerde ve istenilen kalitede çıkmadı. Girne 23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu, kutlamalara gölge düşüren bu durum nedeniyle gözyaşlarını tutamadı. Konuyla ilgili konuştuğumuz Boyoğlu, öğrencileri ve velileri daha fazla üzmemek adına törenleri okul üniformaları ile yapma kararı aldıklarını kaydetti.23 Nisan sabahı törenlerini erteleme kararını 60'a yakın öğrencinin kıyafetinin eksik olmasının ardından büyük bir zorluk içerisinde verdiklerini anlatan Boyoğlu, o günü şöyle anlattı: "Çocuklarımız 23 Nisan için beklenti içerisinde uyudular. Sabah gösteri kıyafetlerini giyerek okula geleceklerdi fakat 50-60 öğrencimizin gösteri kıyafetleri eksikti. Kimisi kostümünü giyinip gelecek, kimisi de giyinmeden gelecek olsaydı bir kaos yaşanabilirdi. Kaostan önce bizim amacımız tüm çocukların mutlu olmasıydı. Bütün kararları gözden geçirdik, günün sonunda hangi kararı alırsak alalım bir kısım öğrencimiz çok daha mutsuz olacaktı. Bunun önüne geçmek için erteleme kararı aldık."23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu, pazartesi günü firmanın kıyafetleri kendilerine getirdiğinde yeni bir hayal kırıklığı daha yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Dün sabah (önceki sabah) anlaştığımız firmadan ürünleri teslim aldık ancak kıyafetler çocuklarımızın bedenleri alınmasına rağmen bazılarına çok büyük geldi, bazılarına ise çok küçük. Dolayısı ile bu ürünler istediğimiz kalitede değildi, tamir için de yeterli zaman olmadı. Velilerimizin ödediği ücretin karşılığını veremeyeceğimiz mahcubiyetini yaşayacağımız için, bu ürünleri öğrencilerimize dağıtmadık." Yaşanan ikinci soruna rağmen kutlamaları yapma kararına vardıklarını ifade eden Filiz Boyoğlu, "Kutlamalara öğrencilerimiz okul üniformaları ile katılacak. Aynı mutluluğu hepsi birlikte yaşayacak." dedi.Yaşanan ikinci soruna rağmen kutlamaları yapma kararına vardıklarını ifade eden Filiz Boyoğlu, "Kutlamalara öğrencilerimiz okul üniformaları ile katılacak. Aynı mutluluğu hepsi birlikte yaşayacak." dedi. 1’nci ve 4’üncü sınıfların tişört için 70 TL, 2’nci ve 3’ncu sınıfların kostümlerinden ise 200 TL aldıklarını kaydeden 23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu, "Tabi aileler içerisinde bu kıyafetleri almak isteyenler de oldu. Almak isteyenlere bu kıyafetleri veriyoruz, istemeyenlere ise para iadesini yapacağız." şeklinde konuştu. Ailelerin için kutlamaların kıyafetler nedeniyle yapılamamasının büyük bir infiale neden olduğunu söyleyen Filiz Boyoğlu, üretici firmanın sorumluluğu kabul ettiğini de ekledi.Yaşananlar için oldukça üzgün olduğu gözlenen ve öğrencileri için gözyaşı döken 23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz Boyoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konu kesinlikle ne bizim okulumuzdan, ne idareden, ne çalışandan ne de velilerden kaynaklı ama ne yazık ki bu yaşanan talihsizlik hepimize mal oldu. Keşke yapabilecek başka bir şeyimiz olsaydı. 27 Nisan Çarşamba törenimizi en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği bugünü, çocuklarımız ile birlikte bizler buruk olsak bile onlara belli etmeden en güzel şekilde kutlayacağız."23 Nisan İlkokulu Müdürü Filiz BoyoğluHatalı teslim edilen tören kıyafetleri