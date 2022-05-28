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Bir kadının ölümüne sebep olan koça hapis cezası verildi

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Güney Sudan’da 40’lı yaşlarında bir kadına saldırıp, ölümüne sebep olan koç tutuklandı

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Bir kadının ölümüne sebep olan koça hapis cezası verildi

Güney Sudan’da 40’lı yaşlarında bir kadına saldırıp, ölümüne sebep olan koç tutuklandı.
Sudan Today ‘de yer alan habere göre, koç kadının kaburgalarını defalarca kafa atarak saldırdı. Saldırı olayının ardından adının Adhieu Chaping olduğu belirlenen kadın, aldığı ağır yaralar sonucunda hayatını kaybetti.
Güney Sudan’ın Lakes Eyaleti ‘nden bir polis sözcüsü olan Mabor Makuac , Sudan Today gazetesine şunları söyledi:
“Polis olarak ilk görevimiz güvenliği sağlamaktır. Katil şüphelisi koç yakalandı ve şu anda Maleng Agok Payam Eyaleti’nde yer alan bir polis karakolunda gözaltında tutuluyor. Sahibinin olayla alakası bulunmayan koç, suçlu olarak tutuklanarak yargıya teslim edilecek.”
Tutuklanmanın ardından yargı yetkilileri, koçun sahibi olan Duony Manyang Dhal ile ‘kan tazminatı’ olarak adlandırılan bir anlaşmada bulundu ve cinayet kurbanı aileye 5 inek verilmesini kabul gördüler. Ayrıca cinayet davasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılan koç, kalan ceza günlerini Lakes State ‘deki bir askeri kampta geçirecek.
 
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