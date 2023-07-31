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Bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi

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Bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi
Çevre Koruma Dairesi, bir ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay vermediğini açıkladı.

Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nın 24-28 Temmuz tarihleri arasında ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlarda yaptığı analizlerde bir ithalatçıya ait mangal kömürünün TSE standartlarını sağlamadığı tespit edildi. Söz konusu kömürün ülkeye girişine onay verilmedi. 
Avrupa Birliği finansmanı ile Çevre Koruma Dairesi bünyesinde kurulan Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı, KKTC'de katı ve sıvı yakıt analiziyle hava kalitesi analizi yapan ilk ve tek laboratuvar olma özelliğine sahip.
 
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