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Bir haftada 766 yeni vaka

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Radar DanıÜlkede bir haftada 766 yeni vaka tespit edildi. 20-29 yaş arasında 184 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 30-39 yaş arası 154 ve 40-49 yaş arasındaki 146 kişi takip ettişmanlık ve Araştırma Şirketi “UBP Kurultay 2021” tarafından, Saner’in adaylıktan çekilmeden önce, 12-18 Ekim 2021 tarihleri arasında 1411 UBP üyesi ile yaptığı ankete

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Bir haftada 766 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 Haftalık Salgın Raporu’nu yayımladı. 20.10.2021 – 26.10.2021 tarihleri arasını kapsayan rapora göre, 521’i yerel, 234’ü temaslı yerel vaka ve 11’i yurtdışından gelmiş Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 766 olarak kayıtlara geçti.
29 Eylül-5 Ekim Eylül tarihlerini kapsayan verilere göre o hafta 528 kişide Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 13-19 Ekim tarihleri arasında 723 kişi ile yükseliş yaşanırken, bu hafta vaka sayısı yeniden yükseliş yaparak 766 kişi olarak kayıtlara geçti.
13-19 Ekim tarihini kapsayan verilere göre 134.247 kişiye Covid-19 testi yapılırken, bu hafta yapılan test sayısı 12,496 kişi ile 146.743’e yükseldi.
7 gün içerisinde Covid-19 kaynaklı 92, 78 ve 74 yaşlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Serviste tedavi gören kişi sayısı 32 olarak bildirilirken yoğun bakımda tedavi gören kişi sayısının 8 olduğu ve toplamda hastanede tedavi gören kişi sayısının 40 olduğu belirlendi.
20.10.2021 – 26.10.2021 tarihleri arasında en fazla vakaya 20-29 yaş arası kişilerde rastlandı.
20-29 yaş arasında 184 kişi hastalığa yakalanırken, bunu 30-39 yaş arası 154 ve 40-49 yaş arasındaki 146 kişi takip etti.
En az vaka ise 60-69 ve 70 yaş üzeri kişilerde tespit edildi. Bir haftada 70 yaş üzeri 9 kişi ve 60-69 yaşında 30 kişi hastalığa yakalandı.
 
Yoğun bakımda tedavi gören 8 kişinin yaş, cinsiyet, yoğun bakımda bulundukları süre ve durumları ise şöyle:

 
 
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