Bir haftada 23 yangın meydana geldi… Zarar 330 bin TL

İtfaiye Müdürlüğü ülke genelinde bir haftada 23 yangın ve 19 hususi servis olayı meydana geldiğini, yangınlar sonucu oluşan zararın 329 bin 530 TL olduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 06-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen yangınlaırn sebepleri, “söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, kısa devre, temizlik maksatlı, trafik kazası, aracın benzin kaçırması, elektrikli aletlerden çıkan kıvılcım, araç egzozunun ahşap zemine temas etmesi, sönmeden atılan kömürlerden çıkan kıvılcım ve gaz kaçağı” olarak sıralandı.

Hususi servis olayları ise, ağaçların üzerinde ve araçların motor kısmında mahsur kalan kedilerin kurtarılması, apartmanda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, drag yarışlarında yangına karşı önlem alınması, yola dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Çağlayan İlkokulu öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi olarak yer aldı.

Yangınların 7’si Lefkoşa, 5’i Güzelyurt, 4’ü Girne, 4’ü Gazimağusa 3’ü de Geçitkale de meydana geldi.