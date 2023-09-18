Ülkede bir haftada 14 yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre 11- 17 Eylül tarihleri arasında yaşanan yangınlarda 164 bin TL hasar meydana geldi.

Bu tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “faal durumdaki elektrikli ocağa temas eden terliğin tutuşması, kişiler tarafından yakılma, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak açıklandı.

Bu sürede İtfaiye 20 hususi servis olayına müdahale etti. Bu hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların, şöminenin bacasında mahsur kalan güvercinin, kuyuya düşen dananın ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması; liman rıhtımında bağlı olduğu sırada su almaya başlayan balıkçı teknesinin vinç yardımıyla karaya çıkarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.

