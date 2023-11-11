Bir garip kaçış planı

Havalimanından özel jetle kaçmaya çalışırken Güney’den KKTC’ye kaçak geçtikleri ortaya çıkan ve kısa süre önce Güney’de işlenen iki cinayetle bağlantılı olabilecekleri düşünülen iki kişi için soruşturma sürüyor

Beyarmudu’ndan kaçak şekilde Kıbrıs’ın kuzeyine geçen biri Alman, diğeri Polonyalı olmak üzere 2 şahıs, KKTC Havalimanı’nda kendilerini bekleyen ‘özel jet’ ile adadan ayrılmayı denedi ancak muhacerette ‘giriş’ kayıtları gözükmeyince tutuklanarak soruşturma amacıyla cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 1 haftadır cezaevinde ‘soruşturulan’ söz konusu şahıslarla ilgili açıklama yapan polis, 2 Kasım tarihinde ‘yasadışı’ yollarla kuzeye geçtiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Kıbrıs’ın güneyinde işlenen 2 cinayetten sonuncusunun da 2 Kasım tarihinde gerçekleşmiş olması, tutukluların, cinayetlerle bağlantılı olduğu şüphesini uyandırdı ancak Rum polisi, tutukluların, söz konusu cinayetlerle bağlantısı olmadığını açıkladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Suç ve Suçlulara İlişkin İki Toplumlu Teknik Komite’nin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Avukat Salih Can Doratlı, tutuklulardan birinin Avrupa Tutuklama Müzekkeresi tahtında aranan şahıs olduğunu belirtti, bu kapsamda Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca iadesinin talep edildiğini aktardı.

Polis Sözcüsü Kristos Andreu da, tutuklanan kişilerden birinin, Polonya’da, “Kara para aklama, suç örgütüne dahil olma ve gasp” suçlarından aranan bir Alman vatandaşı olduğunu belirtti. Polonyalı yetkililer tarafından aranan şahsın, kaçak şekilde geçtiği Kıbrıs’ın kuzeyinden özel jet aracılığıyla nasıl kaçmayı planladığı merak konusu halini aldı.

‘Zanlı’ konumundaki şahısların adadan ayrılmayı denediği tarihte KKTC Havalimanı’na 2 ‘özel jet’ geldi. İstanbul’dan geldikleri öğrenilen jetlerden biri 5 Kasım Pazar gününe kadar KKTC Havalimanı’nda bekleyip 21.50 sıralarında İstanbul’a geri döndü.

Diğer jet ise 4 Kasım Cumartesi günü önce Antalya, ardından Ankara, İstanbul ve Irak’ın başkenti Erbil’e uçtu. Resmi makamlar, tutukluları bekleyen ‘özel jetin’ hangisi olduğuna dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Rum polisi basın sözcüsü Hristos Andreu, KKTC’de tutuklanan ve kısa süre önce Güney Kıbrıs’ta işlenen Kalogeropulu ve Mavromihail cinayetleriyle bağlantılı olabilecekleri düşünüldüğü belirtilen iki kişinin şu ana kadar bu cinayetlerle ilişkileri olmadığının görüldüğünü açıkladı.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Andreu, Kıbrıs Rum Haber ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, KKTC’de tutuklanan iki kişiden birinin Alman pasaportuna sahip olduğunu ve Polonya’da arandığını, tutuklanan ikinci şahısla ilgili olarak ise polisin herhangi bir bilgiye veya aleyhinde herhangi bir dosyaya sahip olmadığını ifade etti.

28 Ekim tarihinde Larnaka havalimanına Alman asıllı bir şahıs geldiğini ve “Schengen information system” kontrolü temelinde söz konusu kişinin çeşitli suçlarla alakalı olarak duruşmaya çıkarılmak için Polonya makamları tarafından arandığının tespit edildiğini ifade eden Andreu, söz konusu kişinin tutuklandığını ve Larnaka kaza mahkemesine çıkarıldığı 31 Ekim tarihine kadar gözaltında tutulduğunu belirtti.

Akabinde mahkemenin söz konusu şahsın Polonya makamlarına iade edilmesi sürecinin başlamasına hükmettiğini ifade eden Andreu, şahsın 50 bin Euro kefalet yatırması, bilgilerinin stop list’e girmesi, seyahat belgelerini ilgili makamlara teslim etmesi ve belirli tarihlerde Yermasoya polis karakolunda ispat-ı vücut etmesi koşuluyla şartlı olarak serbest bırakıldığını söyledi.

Gazete söz konusu şahsın, karakolu kendisinin seçtiğini de belirtti.

Söz konusu şahsın 3 Kasım tarihinde karakolda ispat-ı vücut etmesi gerektiğini, ancak bahse konu kişinin bunu yapmadığını kaydeden Andreu, 4 Kasım tarihinde ise iki toplumlu temas komitesinden söz konusu kişinin yanındaki iki kişiyle birlikte Alman kimliğini kullanarak Kuzeydeki havalimanından Türkiye’ye gitmeye çalıştığı konusunda bilgi aldıklarını ifade etti.

Andreu, iki kişinin Kuzeydeki havalimanında KKTC’ye giriş mührüne sahip olmadığının tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Andreu, Rum polisi tarafından yapılan kontrolün ardından, Polonya’da aranan kişiyle birlikte KKTC’de tutuklanan ikinci Polonyalı şahsın ise 2 Kasım tarihinde Larnaka Havalimanından Güney Kıbrıs’a gittiğinin tespit edildiğini de belirtti.

Rum Haber Ajansının “elde ettiği bilgilere göre” Kuzeydeki havalimanında 3 kişinin tutuklandığı yazan gazete, Alman pasaportuna sahip olup Polonya’da aranan kişinin yanında, tutuklanan kişi hariç bir de kadın bulunduğunu, ancak bu kadının diğer iki kişi gibi KKTC polisi tarafından tutuklanmadığı ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, KKTC’de tutuklanan söz konusu iki kişinin Kalogeropulu ve Mavromihail cinayetleriyle bağlantılı olma ihtimalinin Rum kovuşturma makamları tarafından ihtimal dışında tutulduğunu, çünkü iki kişiden birinin cinayetlerin işlendiği tarihte Rum tarafında gözaltında olduğunu, diğer kişinin ise Güney Kıbrıs’a cinayetlerin işlenmesinin ardından geldiğini ekledi.

