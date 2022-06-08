Bir ekmek artık 7 TL!

5,50 TL ile 6 TL arasında satılan somun ekmek, 6,50 TL ile 7 TL arasında satılmaya başladı. Tüm unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi





Ekmeğe beklenen zam geldi. Temel tüketim maddelerinden ekmeğin fiyatı dünden itibaren 7 TL oldu.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş, dövizdeki artış, akaryakıt, tüp gaz ve elektriğe gelen zamların ardından un fiyatları da arttı. Marketlerde 5 TL- 6,00 TL’ye satılan 200 gramlık somun ekmek dünden itibaren 7 TL’den satılmaya başlandı.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, söz konusu zammın dün itibariyle pek çok fırında uygulanmaya başladığını açıkladı.

Elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve un fiyatlarında yaşanan artış sonrası, unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, pide ve dilimli ekmek gibi diğer tüm unlu mamullere de yüzde 20 oranında zam geldiğini açıkladı.

Dilimli ekmek, köy ekmeği, pide gibi diğer çeşit ekmeğe ve tüm unlu mamullere de yüzde 20 ile 25 arasında zam geliyor.

Ömer Çıralı, 1 ayda un fiyatının 3 kez arttığını, akaryakıt ve tüp gazın zamlandığına işaret ederek, ekmeğe artış yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çıralı, ekmek fiyatının dünden itibaren Lefkoşa ve Gazimağusa’da 7 TL’den satılmaya başlandığını, Girne ve diğer bölgelere de önümüzdeki bir iki gün içinde zamlı fiyatın yansıyacağını bildirdi.

“Fiyat artırmaya mecbur kaldık” diyen Çıralı, 1 ay içinde un fiyatının 3 kez zamlandığını, olduğunu artan akaryakıt ve gaz fiyatlarının da ekmek fiyatlarına yansıdığını belirtti.

Dağıtımda ciddi akaryakıt maliyetleri olduğunu belirten Çıralı, 1 ay önce 450 TL’ye aldıkları 50 kilo unu, şimdi 630 TL aldıklarına dikkat çekerek, “un 1 ay içinde önce 450 TL’den 480 TL’ye, daha sonra 530 TL’ye şimdi ise 630 TL’ye yükseldi” dedi.

Fırıncılarla yapıkları istişareler sonucunda 5,50 TL’ye satılan somon ekmeğin fiyatını 7 TL’ye yükseltme kararı aldıklarını vurgulayan Çıralı, fiyatın fırına göre küçük değişiklikler içerebileceğini de kaydetti.

Çıralı, dilimli ekmek, köy ekmeği, pide ve diğere unlu mamullerde de yüzde 20 ile 25 arasında değişen fiyat artışları olacağını kaydetti.

FİYATLAR DAHA DA ARTACAK

Özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarla girdi maliyetlerin yeniden yükseleceğine işaret eden Çıralı, “Hükümetin bu konuda bir şey yapmalı. Dar gelirli karnını somon ekmekle doyuruyor. Akaryakıt ve un sübvanseye edilmeli. Bu ay içinde fiyatlar yeniden artabilir” dedi.

