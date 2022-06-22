“Bir devletin enerji üretim planı böyle mi olur?”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, “KIB-TEK’in parası yok” denildiğini ama dışa bağımlılığı ve maliyetleri artıran çevreye zararlı fosil yakıtlı santral tedarikinin hiçbir geçerli neden olmadan savunulduğunu ve hibe olarak motorin yakıtlı santraller alındığını söyledi





Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, hükümetin Kıbrıs Türk Elektrik Kurulu’yla (KIB-TEK) ilgili aldığı son kararlarının ülke faydası olmadığını belirterek, yasa gücünde kararnameleri ve Bakanlar Kurulu’nun onayına istinaden yapılan sözleşmeleri eleştirdi.

“KIB-TEK’in parası yok” denildiğini ama dışa bağımlılığı ve maliyetleri artıran çevreye zararlı fosil yakıtlı santral tedarikinin hiçbir geçerli neden olmadan savunulduğunu ve hibe olarak motorin yakıtlı santraller alındığını ifade eden Yarkıner, “Siz bu yakıtın fueloilden 4 kat daha pahalı olmasına rağmen, bu santrallerin eski olduğunu bilmenize rağmen neden hibe olarak kabul ettiniz?” diye sordu.

Ayer Yarkıner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Siz KIB-TEK’in halka hizmet vermesinden sorumlu olanlar; yasa gücünde kararnameler ve Bakanlar Kurulu’nun onayına istinaden yaptığınız sözleşmeler neyin sözleşmesidir?

1. Bakanlar Kurulu kararı ile yakıt tedarik sözleşmesi yaparsınız; ya evsafına uygun olmayan yakıtı tedarik ederek makineleri kırarsınız veya sözleşmeye rağmen yakıtın zamanında tedarikini yapamazsınız. İmzaladığınız sözleşmeye yakıt tedarikini kapsadığını yazmıyor musunuz?

2. Makinalar ihtimamsızlıktan hasara uğruyor bakımı ve onarımı için ihalesiz yaptığınız sözleşmelere santrallerin onarımı için olduğunu yazmıyor musunuz? Bu makinalar onarımlarını müteakip halen arızalı?

3. Yakıt tedariki yapamıyorsunuz, ‘KIB-TEK’in parası yok’ diyorsunuz, dışa bağımlılığı ve maliyetleri artıran çevreye zararlı fosil yakıtlı santral tedarikini hiçbir geçerli neden olmadan savunuyorsunuz ve hibe olarak motorin yakıtlı santraller alıyorsunuz. Siz bu yakıtın fueloil den 4 kat daha pahalı olmasına rağmen, bu santrallerin eski olduğunu bilmenize rağmen neden hibe olarak kabul ettiniz? Bu santrallerin 5 yıl boyunca size maliyetlerini ve ürettiği enerjinin birim maliyetini tespit ettiniz mi?

4. Sonuç: İmzaladığınız sözleşmeye rağmen zamanında yakıt veya uygun evsafta yakıt alamıyorsunuz, imzaladığınız bakım sözleşme bedelleri makinalarla aynı bedel ama makinalar yine arıza veriyor. ‘Fueloil pahalı’ diyorsunuz, motorin yakıtlı santralleri kabul ediyorsunuz. Niçin? Bir devletin enerji üretim planı böyle mi olur? Bu soruyu aynanın önüne geçip kendi kendinize sorunuz lütfen

Siz hakikatten neyin sözleşmesini yapıyorsunuz? Siz KKTC’nin menfaati için çalıştığınızı mı iddia ediyorsunuz?”

