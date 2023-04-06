Bir bardak kahveye 60 TL

Sosyal yaşam alanlarından biri olan kafeler, pahalılıktan geçilmiyor. Vatandaşlar bir bardak kahve için 60 TL vermek durumunda kalıyor

Hayat pahalılığının etkin bir şekilde hissedildiği bu günlerde kafelerde satılan kahve fiyatları vatandaşın tepkisine neden oldu.

Fiyatların bu denli artmış olmasına da ayrıca tepki gösteren vatandaş, bir bardak kahve içmek için cebindeki paranın en az 60 TL’sini harcamak zorunda olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler ise okula gittikleri bir gün boyunca en az 100 TL’lerini yemek yemek için harcamak zorunda olduklarını ve çoğu zaman kahve içmek için paralarının kalmadığını da dile getirdi.

