Bir bardak kahveye 60 TL

Hayat pahalılığının etkin bir şekilde hissedildiği bu günlerde kafelerde satılan kahve fiyatları vatandaşın tepkisine neden oldu.
Fiyatların bu denli artmış olmasına da ayrıca tepki gösteren vatandaş, bir bardak kahve içmek için cebindeki paranın en az 60 TL’sini harcamak zorunda olduğunu dile getirdi.
Öğrenciler ise okula gittikleri bir gün boyunca en az 100 TL’lerini yemek yemek için harcamak zorunda olduklarını ve çoğu zaman kahve içmek için paralarının kalmadığını da dile getirdi.
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