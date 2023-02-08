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Bir annenin yürek yakan feryadı

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Bir annenin yürek yakan feryadı
Adıyaman İsias Otel'de hala haber alınamayan çocuklardan Kağan Selim İş'in annesi Serap Korkmaz İş, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu ve yardım istedi.
Acılı annenin paylaşımı şöyle:
"Bakmaya kıyamadığım, öpmeye koklamaya doyamadığım evladım, ilk göz ağrım ciğerim yanıyor... Rabbim kavuştur emanetine....Bir mucize Allah'ım gören, duyan, haber alan yavrumu ulaşsın bana...
0548 834 76 68..Garand İsias 0tel haber alamıyoruz.
Adı: Kağan Selim İş.”
 
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