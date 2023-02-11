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Bir acı haber de Hatay’dan

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Kıbrıs’tan Hatay'a tedavi için giden ve Kırıkhan Öğretmenevi enkazında kalan Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çifti ve amcaları Suat Bayram’ın cansız bedenlerine ulaşıldı

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Bir acı haber de Hatay’dan
Bir acı haber de Hatay Kırıkhan’dan geldi.
Kıbrıs’tan Hatay'a tedavi için giden ve deprem sonucu Hatay Kırıkhan Öğretmenevi enkazında kalan KKTC vatandaşı, Yeşilırmak sakinleri Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yeşilırmak, Bademlikoy ve Lefke'nin sevilen isimleri olan Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çiftinin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Hüsam çiftinin iki çocuğu bulunuyordu. Ulaş Hüsam, Güvenlik Kuvvetleri'nden emekliydi.
Öte yandam Hatay Kırıkhan Öğretmenevinde Ulaş Hüsam ve Bahar Hüsam çiftinin amcaları Suat Bayram da bulunuyordu.
Enkaz altındaki Suat Bayram'ın da cansız bedeni dün bulundu.
Aslen Lefkeli olduğu öğrenilen ve Avustralya'da (Melbourne Greenvale) yaşayan 69 yaşındaki Suat Bayram'ın tatil için KKTC'ye geldiği, ardından diş tedavisi için yeğenleriyle Kırıkhan'a gittiği biliniyor. Suat Bayram'ın Melbourne'da (Avustralya) yaşayan kızı Ebru Hüdaverdi, kişisel sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapmıştı.
 
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