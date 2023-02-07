Bir acı haber de Hatay’dan

Deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi Amaç Arnavutoğlu’ndan acı haber geldi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda görevli Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenine kaldığı öğretmen evinin enkazında ulaşıldığı ailesi ve yakınları tarafından açıklandı.
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